Caio Castro pede R$ 1 milhão para apresentar ‘A Fazenda’, diz colunista

Segundo a coluna do Leo Dias, a Record já tem um alvo para ser o novo apresentador da “A Fazenda”. Trata-se de Caio Castro.

O ator, que já tem experiência como apresentador de reality show – em 2018 apresentou o “Are You The One?”, da MTV – teria pedido R$ 1 milhão para aceitar ser o substituto de Marcos Mion na edição 13 do programa..

A emissora está em negociação com o namorado da ex-participante de reality e atriz, Grazi Massafera. Ele tem forte apelo junto ao público jovem, de acordo com Leo Dias, e seu nome foi muito bem recebido pelo mercado publicitário.