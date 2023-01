BBB 23: quando sai o resultado da Casa de Vidro? Tadeu Schmidt avisa quando termina votação; vídeo

Os quatro brothers continuam confinados na Casa de Vidro, dentro do Parque Shopping, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro (RJ). Mas segundo o presentador do Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt, o confinamento está com dias contados. Nesta quarta-feira (11), foi anunciado quando terminará a votação. Confira!

Ao todo, quatro pessoas disputam duas vagas no BBB23: Giovanna, Lucas, Paula e Manoel. De acordo com a margem de no site do GShow, a paraense Paula e o paulista Manoel são favoritos para continuar no reality. Por meio de uma entrada ao vivo, Tadeu deu detalhes da programação de amanhã (12). Veja!

Veja como votar nos candidatos da Casa de Vidro, do BBB23

O público que quiser voltar nos favoritos da casa de vidro 2023 já pode, mas antes é preciso: