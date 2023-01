Ator de novelas da Globo é cogitado para o BBB 23; saiba quem é

A 23ª edição do Big Brother Brasil está prestes a estrear e o público quer saber quem vai para a casa mais vigiada do Brasil. Há algumas semanas vem surgindo boatos sobre os futuros brothers e sisters. O burburinho da vez é de que o ator de novelas da Globo, Juan Paiva, está cotado para embarcar no confinamento.

Juan atuou na novela “Um Lugar ao Sol” (2021) ao lado de Cauã Reymond, e também em “Totalmente Demais” (2015) e “Malhação: Viva a Diferença” (2017).

Vazou que Juan Paiva iria fazer parte do time “Camarote”, que é formado por celebridades, enquanto os participantes anônimos integram o grupo "Pipoca". Mas o diretor do reality, Boninho, teria mudado de ideia e designado o ator para fazer parte da fará parte do grupo da “Casa de Vidro”. Se entrar na casa, aí sim ele deverá integrar o time do "Camarote".

A lista completa dos participantes do BBB 23 deverá ser revelada na semana que vem e o confinamento dos brothers em um hotel carioca está prestes a começar.

Quais as novidades do BBB23?