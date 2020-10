Após perder 45 kg, Adele aparece magra em teaser de programa de humor e fãs elogiam visual

Longe dos holofotes há três anos, Adele vai apresentar o programa humorístico "Saturday Night Live", em episódio que vai ao ar amanhã — e o primeiro teaser de sua participação deixou os fãs boquiabertos por causa da mudança radical de visual da estrela, que perdeu 45 kg.

Host: Adele

Music: H.E.R.

You: Watching this Saturday pic.twitter.com/OThWWK7Msd — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) October 22, 2020

Bem-humorada, Adele "testou" um sotaque norte-americano enquanto trocou piadas com Kate McKinnon no vídeo, e também brincou sobre a possibilidade de cantar no programa: "Será que a convidada musical serei eu?".

Oficialmente, a música no próximo episódio do "Saturday Night Live" ficará sob responsabilidade de H.E.R., a cantora de R&B que venceu dois Grammys no ano passado. Enquanto isso, Adele exercitará o lado atriz, participando de esquetes com o elenco do programa.

Elogios

O teaser gerou reações empolgadas dos fãs de Adele. Muitos se declararam ansiosos para assistir ao episódio e brincaram que a cantora britânica é cheia de talentos "secretos", mas também sobraram elogios para o visual dela. "Ela está tão linda, meu Deus", disse um usuário. "Ela pode me amarrar na cama e fazer coisas comigo se quiser", se empolgou outro.