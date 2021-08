A 'morte' do Comendador José Alfredo agita 'Império'

A vida de José Alfredo (Alexandre Nero) não anda nada fácil nos últimos tempos. Após Téo Pereira (Paulo Betti) publicar em seu blog informações sobre o passado do Comendador, José Alfredo toma uma atitude drástica: resolve forjar a própria morte.

Cristina (Leandra Leal) e Josué (Roberto Birindelli) são os únicos cúmplices de seu plano. Para que tudo saia perfeito, ele conta com a ajuda de Espinoza (Simon Petracchi), o curandeiro que o salvou da morte há alguns anos.

Tudo começa quando José Alfredo sugere, sem dar muitas explicações, que Maria Marta (Lilia Cabral) convide Maurílio (Carmo Dalla Vecchia) para a casa deles. Questionado pela mulher, ele diz que sabe o que está fazendo.

Segundo o Comendador, tudo o que vai acontecer depois que Maurílio estiver por lá será para o bem de toda a família. Sem entender muito bem o motivo do pedido de seu marido, ela apenas age conforme o solicitado.

Maurílio chega e vai para o quarto de Maria Marta, momento em que o inesperado acontece: José Alfredo entra aos gritos, muito alterado, chamando a atenção de todos que estão na mansão e acusando Maria Marta de querer destruí-lo com a ajuda de Maurílio.

No meio de uma discussão acalorada, o Comendador cai no chão, parecendo ter sofrido um ataque do coração. Maria Marta, Maurílio, José Pedro (Caio Blat), Maria Clara (Andreia Horta), João Lucas (Daniel Rocha), Amanda (Adriana Birolli) e Du (Josie Pessoa) assistem à cena e ficam chocados.

Após o baque inicial por conta da morte do Comendador, Maria Marta resolve dar uma trégua na rivalidade com Maria Ísis (Marina Ruy Barbosa) e telefona para a jovem, convidando-a para ajudar no preparo do corpo do homem de suas vidas.

Quando Maria Ísis chega ao quarto de José Alfredo, fica paralisada, sem reação, mas Maria Marta a encoraja, pega em suas mãos e a leva até a cama onde o está o corpo. Começa ali o ritual das duas mulheres.

Em seguida, os filhos de José Alfredo entram no recinto e caem aos prantos. Maria Marta percebe o clima delicado do momento e faz um sinal para Ísis ir embora. Antes de sair, porém, a jovem agradece pela oportunidade de ajudar neste momento tão difícil.

Escrita por Aguinaldo Silva, ‘Império’ é vencedora do Emmy Internacional 2015 de Melhor Novela. A trama tem direção artística de Rogério Gomes e direção geral de Pedro Vasconcelos e André Felipe Binder.