Técnicos do 'The Voice' e 'The Voice +' se reúnem em especial de Natal

Os cantores Iza, Carlinhos Brown, Lulu Santos e Michel Teló irão se reunir em uma edição especial do The Voice Brasil, que contará com diversas participações em apresentações musicais. O programa será exibido na noite da véspera de Natal, 24 de dezembro, após a novela A Força do Querer.

O programa faz parte dos especiais musicais de fim de ano da Rede Globo, e contará com diversos números musicais diferentes por parte dos cantores, indo desde duetos a apresentações com todos os jurados. A produção será apresentada por Tiago Leifert, que comanda o reality show para cantores adultos.

Em vídeo exibido durante uma coletiva de imprensa, os técnicos do reality show falaram sobre a atração. "É muito especial porque a gente também vai poder estar nas casas das pessoas, nas quais a gente pede licença, mas com votos de felicidade, de boa sorte, de muita saúde", comenta Carlinhos Brown.

"Vai ser maravilhoso porque vamos ter a oportunidade de cantar uns com os outros, que é o que a gente mais gosta de fazer, se apresentar. É o nosso presente de Natal", afirma Lulu Santos, prometendo que o especial terá muita "doçura, amor e música".

O programa contará com apresentações dos finalistas da edição atual do The Voice, além da presença dos técnicos da versão para maiores de 60 anos da competição, o The Voice +, que estreia em 2021: Claudia Leitte, Ludmilla, Daniel e Mumuzinho.

Também participarão da edição especial cantores que fizeram sucesso em outras edições do reality show, incluindo Lucy Alves, que apareceu na 2ª temporada, Leo Paim, competidor na 7ª temporada e Willian Kessley, que foi um dos participantes da 8ª temporada. Além da exibição no canal, a produção ficará disponível no Globoplay, serviço de streaming da emissora.

"Vai ser muito especial. Eu amo o Natal, é a época do ano que eu mais gosto, sempre me divirto muito. É legal poder participar disso, com meus amigos de estrada, e matar a saudade do palco celebrando uma data que vai ser tão especial", destaca Iza.

O programa faz parte da programação de fim de ano da Rede Globo, que conta com outras atrações, como o especial Gilda, Lúcia e o Bode, que marca o retorno das personagens de Fernanda Montenegro e Fernanda Torres, e o especial de comédia 220 Volts, com o humorista Paulo Gustavo. Todos, incluindo o especial do The Voice, serão disponibilizados no serviço de streaming Globoplay.