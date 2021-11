Tarot do dia 19/11 reflete sobre ciclos e oportunidades de prosperar

O tarot do dia desta sexta-feira (19) é iluminado pela carta A Roda da Fortuna. A carta inspira a refletir sobre os ciclos da vida e a prosperidade que pode ser alcançada, ao saber lidar com as mudanças. A espiritualidade e a comunicação serão valorizadas neste dia. A prosperidade pode chegar de acordo com os esforços anteriores que foram feitos. A carta destaca a importância da resiliência e adaptação perante os altos e baixos da vida, em perceber que tudo é transitório, tanto as adversidades quanto as oportunidades.

Carreira: podem surgir oportunidades de ganho financeiro. Há um avanço profissional, com chances de reconhecimento, ou ganho de um emprego para quem está à procura. Surpresas e imprevistos podem acontecer, fique atento.

A Roda da Fortuna (Alynne Cid/O Liberal)

Amor: nos relacionamentos amorosos, de amizade e família, a Roda da Fortuna traz oportunidades de novas amizades e um novo amor para quem está solteiro. Para os casais, pode ser um alerta para o final do ciclo da relação ou a renovação e avanço para uma nova etapa, depende do grau de harmonia à dois. Foque na busca do equilíbrio e do bem-estar comum.

Saúde: atenção redobrada com a possibilidade de instabilidade emocional, que pode favorecer a ansiedade e o estresse. Por outro lado, para quem estava tratando alguma enfermidade, pode significar melhora. Espiritualmente, pode encontrar inspirações para a busca da paz e felicidade. Pergunte-se: quais ajustes ou finalizações posso fazer para transformar ciclos viciosos em virtuosos em minha vida?

A carta traz a energia equilíbrio e leveza de ânimos, traços do signo de Sagitário. O chakra coronário (cérebro, hipófise, espiritualidade, inspiração) e o laríngeo (sistema endócrino, comunicação), e as cores violeta e azul, assim como a lavanda e hortelã trabalham as emoções e motivações.