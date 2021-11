Tarot do dia 02/11 aponta a transição de uma fase ruim para uma nova oportunidade

O tarot do dia desta terça-feira (2), é iluminado pela carta 6 de Espadas. O arcano traz a energia da transição de uma fase ruim para uma nova oportunidade de ser feliz e realizado. A lição do dia é desapegar das derrotas do passado ou desistir de problemas inviáveis de solucionar, tratar ressentimentos e abrir-se para um novo ciclo. Momento é favorável para começar novos estudos e contatos.

Carreira: o arcano indica a finalização de conflitos no trabalho e possíveis mudanças de cargo ou de emprego. Nas finanças, há superação de dificuldades e necessidade de cautela nos gastos.

Carta 6 de paus (Alynne Cid/O)

Amor: a carta aponta para reconciliações e superação de mágoas entre os casais com reforço do diálogo e respeito às diferenças. Términos também podem acontecer para casais que não conseguem solucionar seus conflitos. Para os solteiros, é importante curar dores passadas antes de conhecer pessoas novas. Foco no amor-próprio e aceitação.

Saúde: o arcano indica recuperação de doenças e de cansaço mental. Espiritualmente, é um bom momento para fortalecer a intuição e motivação em seu caminho espiritual. Pergunte-se: como superar dores passadas e seguir confiante para um novo ciclo?

A carta 6 de Espadas reforça as emoções profundas e intensas dos signos do elemento ar (Gêmeos, Libra e Aquário). O foco no chakra cardíaco (sistema respiratório, amor, perdão), e o uso da cor verde, assim como a lavanda e o manjericão, fortalecem o emocional para o dia.