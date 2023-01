Taróloga e terapeuta faz previsões sobre a paraense Paula no BBB 23 e de outros 4 brothers

A taróloga e terapeuta paraense Alynne Cid jogou as cartas na redação de oliberal.com e fez previsões do BBB 23, já que nesta edição o programa tem como uma das integrantes a paraense Paula Freitas. Mas Alynne não se limitou a falar apenas sobre Paula, ela também falou sobre as possíveis cobras, plantas e os queridinhos da edição.

A carta do ano de Paula Freitas é da roda da fortuna, que é a roda da sorte, a roda da boa colheita. E tudo o que ela for colher depende das ações do passado. "Tudo depende dos últimos meses e se vai saber aproveitar as oportunidades e estratégias para o jogo. É uma carta de iluminação, bênçãos. As cartas dizem que ela é uma pessoa de muita fé, intuição", destaca a taróloga.

Outra carta do ano é a carta da força, que Alynne explica que é a carta da personalidade de Paula. "Sobre essa carta a gente vê energia de fogo. Apesar da Paula ser canceriana, a gente vê que tem uma influência forte do elemento fogo do signo de áries. Tem uma energia de guerreira, de amor próprio, mas também de uma pessoa família. Acredito que ela vai criar um grupo de proteção no Big Brother", pontua.

Diante desses aspectos, a taróloga acredita que Paula vai conseguir cativar muitas pessoas. "Acredito que ela vá ter boas oportunidades de conquistar lideranças, prêmios em dinheiro, mesmo que não seja a vencedora do programa. Mas ela tem uma luz interior para ajudar a fazer acontecer e tem chance de chegar à final", acrescenta.

VEJA MAIS

Sobre a energia dos demais participantes da casa, Alynne Cid destaca alguns integrantes. Ela diz que Fred, integrante do time camarote, que é um dos participantes que já entrou na casa com um número considerável de fãs, tem tendência a ser um dos “queridonhos”. Ele tem a carta da força, igual a da paraense Paula. Diante disso, ele tem um potencial de destaque no programa.

O integrante Ricardo, que fez dupla com Fred na primeira semana do programa, tem a energia do imperador, que é uma energia de estratégia e liderança. "Essa energia pode trazer boas oportunidades para o Ricardo. Ele carrega essa energia de líder", comenta a taróloga.

Sobre o Gabriel, que entrou na casa junto com a Paula, após serem escolhidos pelos internautas, Alynne diz que a longo prazo ele não será uma boa influência para Paula e corre o risco de apagar a visibilidade da paraense, pois a energia do rapaz é de “planta”. “Ele é do signo de libra, aquela pessoa que não gosta de conflitos, é paz e amor. Ele não vai querer brigar, ele está lá para dar um close maravilhoso, fazer a carreira sem se expor muito”, comenta.

MC Guimê, que também é do time camarote, Alynne diz que é um participante que vai se aprofundar no jogo de forma mais lenta. “Ele é do signo de escorpião, o jogo dele é mais contido, ele vai ser mais calculista no jogo. É um jogo que pode ser bom ou ruim”, pontua.

E quem quiser conferir a rede social da taróloga Alynne Cid pode acessar o @conectarcomafeto.