'Stranger Things' ganha trailer da última temporada com retorno de Vecna

A quinta e última temporada de Stranger Things ganhou um novo e intenso trailer na manhã desta quinta-feira, 30. Na prévia, vemos o grupo formado por Mike (Finn Wolfhard), Onze (Milly Bobbie Brown), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin), Will (Noah Schnapp) e companhia fazendo expedições ao Mundo Invertido procurando por Vecna (Jamie Campbell Bower).

Além disso, é possível ver a cidade de Hawkins dominada por militares, enviados à pequena cidade para investigar e controlar a abertura dos portais interdimensionais mostrada ao fim da quarta temporada.

O trailer apresenta muitos momentos dramáticos, incluindo choros em grupo, pessoas sujas de sangue e o que parecem ser despedidas entre alguns personagens, dando a entender que nem todos os protagonistas sairão vivos da história.

5ª temporada de Stranger Things

A quinta temporada de Stranger Things vem sendo tratada como o grande lançamento da Netflix em 2025 e chegará à plataforma em três partes. Os quatro primeiros episódios serão disponibilizados em 26 de novembro, enquanto os três seguintes serão adicionados em 25 de dezembro. O capítulo final estreia em 31 de dezembro.