'Stranger Things': Em novembro Netflix fará evento para fãs em São Paulo

A Netflix irá realizar um evento para os fãs de Stranger Things em São Paulo no dia 23 de novembro, três dias antes da estreia da primeira parte da quinta e última temporada da série, marcada para às 22h de 26 de novembro.

O evento faz parte de uma turnê global que acontece também em Los Angeles, Londres, Istambul, Jacarta, Riade, Tóquio, Amsterdam, Sydney, Kuala Lumpur, Manila, Varsóvia, Johanesburgo e Bangcoc.

A programação do evento ainda não foi divulgada, mas o serviço de streaming promete uma experiência imersiva aos fãs.

A quinta temporada de Stranger Things chega ao catálogo da Netflix em três ocasiões diferentes. O Volume 1 conta com quatro episódios e será lançado em 26 de novembro. Os três episódios do Volume 2 estreiam em 25 de dezembro. Na véspera de Ano Novo, os capítulos finais chegam ao streaming. Todos os volumes serão disponibilizados às 22h do horário de Brasília.

A série acompanha um grupo de amigos adolescentes que vivem em Hawkins, cidade no interior dos Estados Unidos nos anos 1980. Juntos, se envolvem em conspirações governamentais. A produção é uma das séries de maior sucesso da Netflix.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais