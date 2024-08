Simone Biles dá resposta a Trump: "Amo meu trabalho de negra"

A ginasta Simon Biles se pronunciou sobre uma polêmica envolvendo o ex-presidente Donald Trump. Na sexta-feira (2), em uma publicação nas redes sociais, a medalhistas olímpica escreveu: “Eu amo meu trabalho de negra".

VEJA MAIS:

A legenda na publicação de Biles é vista como uma resposta para Trump, que durante um debate presidencial, fez uma fala considerada discriminatória com a palavra "black jobs" (empregos de negros). Na ocasião, o candidato a presidência dos EUA afirmou que "eles (os norte-americanos) estão aceitando empregos de negros e hispânicos, e você ainda não sabe, mas verá um momento que será o pior da nossa história".

O cantor Ricky Davila também fez uma postagem de crítica a Trump e ao mesmo tempo, de admiração pelo trabalho vitorioso da Simone Biles como atleta dedicada.

"Ela tem 30 medalhas em mundiais (23 de ouro) e nove em Olimpíadas (seis de ouro). Simone Biles sendo a melhor de todas, ganhando medalhas e dominando a ginástica é seu trabalho negro", escreveu o artista.

Outro atleta que também se envolveu no caso foi LeBron James. Porta-bandeira da delegação americana nas Olimpíadas 2024. Ele replicou a publicação de Simone Biles e ainda utilizou o emoji de bode ao lado de um coração preto. Bode em inglês se escreve goat, a mesma nomenclatura dada para "Greatest Of All Time", que significa "maior de todos os tempos". Desta forma, o jogador de basquete expressou que a maior atleta de todos os tempos é negra.