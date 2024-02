Cantora Melody interrompe show em Belém após ser atingida por spray de pimenta

A cantora Melody teve que interromper seu show em Belém na madrugada desta quarta-feira (14), após ser atingida por spray de pimenta durante a apresentação. A artista se apresentava em um trio elétrico quando seguranças utilizaram o spray para dispersar uma confusão no público.

Em nota oficial, a equipe de Melody detalhou o ocorrido: "Devido aos acontecimentos no show de hoje (14 de fevereiro), a cantora Melody não conseguiu concluir o show. Após 2 horas e 20 minutos de show no trio elétrico, aconteceu uma pequena confusão com o público embaixo do trio, no qual seguranças jogaram muito gás de pimenta para dispensar o público."

"Porém, atingiu Melody e sua equipe, que passaram muito mal, mas foram imediatamente atendidas pela equipe médica e levadas ao pronto-socorro", continua. Apesar do susto, o comunicado tranquiliza os fãs da artista e informa que "ela e sua equipe passam bem",

Um vídeo que circulam nas redes sociais mostram Melody e sua equipe no chão do trio elétrico passando mal, sendo abanadas por socorristas. Confira:

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão do editor de conteúdo de OLiberal.com, Bruno Magno)