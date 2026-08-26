Banda Clepsidra celebra 25 anos de carreira em Belém no show 'Relógio de Água'

O grupo Clepsidra, idealizado por Mauricio Panzera e Renato Torres, celebra seus 25 anos de trajetória com o show "Relógio de Água" no dia 27 de agosto de 2026, às 19h. A apresentação ocorrerá no Sesc Ver-o-Peso, em Belém, prometendo uma noite especial para os fãs da banda.

A performance marca um compilado de músicas do novo álbum em produção, além de composições dos outros discos gravados pela banda. Ao longo de duas décadas e meia, o Clepsidra consolidou uma identidade autoral relevante na cena musical paraense, caracterizada por densidade poética e experimentação estética.

Formação atual e convidados

A formação atual da banda Clepsidra para o show inclui Ivan Vanzar na bateria, Argentino Neto no teclado e saxofones, Renato Torres na guitarra e vocais, e Maurício Panzera no contrabaixo e vocais. Para enriquecer a apresentação, o evento contará com a participação de Sonyra Bandeira na flauta transversal e de Nando Montenegro na voz.

Serviço

O show "Relógio de Água – 25 anos de Clepsidra" integra a programação "Música no Sesc Ver-o-Peso", que acontece toda quinta-feira.

Data: 27 de agosto de 2026

27 de agosto de 2026 Hora: 19h

19h Local: Sesc Ver-o-Peso

Sesc Ver-o-Peso Ingressos: Disponíveis no site do Sesc-PA