Sérgio Hondjakoff recebe alta após 10 meses internado em clínica de reabilitação: 'Estou bem'

O ator Sérgio Hondjakoff, mais conhecido por interpretar o famoso Cabeção da novela da TV Globo, Malhação, recebeu alta da clínica de reabilitação que está internado para tratar sua dependência química. Se tratando em uma clínica especializada no interior de São Paulo, o artista deve sair da unidade neste domingo (30).

Segundo depoimento dado para a colunista Fábia Oliveira, ele se emocionou ao falar da sua saída da clínica. Ele garantiu que está se sentindo melhor e muito animado para o que o aguarda aqui fora após o tratamento intensivo. "Eu tô terminando meu tratamento, tô bem pra caramba, tô muito feliz. Tô louco pra retomar minhas atividades profissionais, quero me deixar apto, completamente pra voltar a fazer meus projetos", afirmou para a colunista.

Fora da clínica, o famoso deve continuar seu tratamento de uma forma diferenciada. O amigo e empresário de Sérgio Hondjakoff, Dino Boyer, disse que ele seguirá o protocolo no interior do estado do Rio de Janeiro: “Ele não vai voltar a morar na cidade, apenas sairá do interior quando tiver compromissos profissionais”, explicou.

