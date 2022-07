Senhor Alguém participa do “Eu Recomendo” desta segunda-feira (4)

O Senhor Alguém é uma personalidade da internet que fala sobre o cotidiano dos brasileiros. Seja sobre o cansaço do trabalho, a necessidade de férias, a espera pelo dia do pagamento. Com um humor leve e pra todas as idades, o Sr. Alguém já conquistou mais de um milhão de seguidores no Instagram e mais de 800 mil no TikTok em menos de seis meses. Criado pelo paraense Victor Nogueira, o Senhor Alguém deu dicas de livro, filme e seu artista preferido, para que seus fãs possam vivenciar um pouco dos seus gostos artísticos.

A primeira indicação do queridinho da internet é um livro para quem trabalha ou almeja trabalhar com criação de conteúdo nas redes sociais. “Indico o ‘Mostre Seu Trabalho - 10 maneiras de compartilhar sua criatividade e ser descober’, de Austin Kleon, neste livro, o autor traz uma série de dicas preciosas para quem quer sair da inércia e começar a produzir conteúdo de forma saudável e produtiva. Em um mundo onde já não há mais separação entre ‘real’ e ‘virtual’, conhecer as melhores práticas de se promover e mostrar seu trabalho nas redes sociais é de suma importância, mas sem esquecer que produzir conteúdo na internet requer controle mental, para não acabar se tornando uma “máquina” dependente do algoritmo e dos números. Criatividade não é um dom, mas um exercício diário e, como todo exercício, prática constante e descanso de qualidade precisam estar lado a lado”, destacou o boneco.

Já para os amantes de cinema, ele indica a animação ‘Divertida Ment’, da Pixar. “Sem dúvida um dos meus filmes preferidos. No filme, Riley, de apenas 11 anos, muda de cidade com seus pais e acaba passando por um certo descontrole dentro da sua própria mente, onde seus sentimentos como raiva, medo, alegria e tristeza são representados por personagens diferentes, e toda essa interação dentro da mente de Riley torna a história incrível e cativante do início ao fim”.

Para fechar com chave de ouro o “Eu Recomendo”, Senhor Alguém, indica para seus fãs o artista Raoni Marqs, quadrinista, roteirista e tem um canal incrível no YouTube para quem gosta de cinema, roteiro e de escrever histórias. “Em meus trabalhos para criação de personagens na internet, sempre tive o Raoni como uma referência para que meus personagens tivessem boas características e profundidade para encantar o público”, concluiu nosso personagem.