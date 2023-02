Semana do Cinema: saiba quais filmes estão em cartaz em Belém e RMB

Aos amantes da sétima arte, o melhor período começou, porque a partir de hoje, 9, todos os cinemas de Belém e Região Metropolitana de Belém (RMB) estão com ingressos a R$ 10,00. A iniciativa faz parte da segunda edição do projeto nacional "Semana do Cinema", que segue até terça-feira, 14. Os cinemas participantes são: Cinépolis, Moviecom, UCI, Cinesystem, tanto para as salas 2D, 3D, quanto para qualquer filme e sessão. O combo com uma pipoca média e dois refrigerantes está com desconto no período e custa R$ 29,00. Confira os filmes em cartaz.

A campanha contempla também as estreias e, entre elas, estão os filmes: "Oferenda ao demônio", "Pearl", "Titanic", que é um relançamento e "Desapega", filme nacional com Glória Pires no elenco.

1. Oferenda ao demônio

Oferenda ao demônio é um filme de terror que se passa em uma comunidade judaica. (Reprodução / Divulgação)

É um filme com direção de Oliver Park, do gênero "Terror", com classificação indicativa de 14 anos. O longa fala sobre a história de uma família judaica. O filho do dono de uma funerária volta a casa do pai com a esposa grávida para tentar conciliar a família, no entanto, cheio de dívidas tenta manipular o pai para que venda a empresa. O que não se esperava é que durante o procedimento em um cadáver, um demônio que se apodera de alma de crianças estaria de olho na mulher grávida.

Para quem gosta de Terror, este promete, segundo as críticas, entregar uma narrativa de demônios, mas dentro de uma comunidade hassídica. O filme está disponível no Cinesystem Metrópole 3 (2D dublado), nos horários: 15h45, 19h55, 21h55. No Moviecom Pátio Belém sala 4 (2D dub) às 22h e sala 6 (2D dub) às 16h20. O horário do Moviecom Castanheira na sala 2 (2D dub) é às 21h40 e na sala 3 (2D dub): 16h20. Já no Cinépolis Cinépolis Boulevard na sala 7 (2D dub) às 14h, 16h30 e 18h45 e no Cinépolis Parque Shopping na sala 4 (2D dub) às 15h, 17h15, 19h30, 21h45 e na sala 7 (2D dub) às 20h45. No UCI Bosque na sala 6 (2D leg) às e 19h45 e na mesma sala (2D dub) às 17h40.



2. Pearl

Pearl é um filme prequeal que remonta a história da vilã de X. (Reprodução / Divulgação)

Pearl é um filme de "Terror" com direção de Ti West e classificação indicativa de 18 anos. A história se passa em 1918, em uma fazenda, onde a jovem Pearl cuida do pai doente, enquanto é vigiada por sua mãe. No entanto, ela sonha em ser famosa e as realidades se chocam.

A trama faz parte do mundo distorcido de X, onde conta a origem da vilã. O filme foi filmado secretamente e simultaneamente com "X: A Marca da Morte" de 2022. O filme está sendo exibido no Cinesystem Metrópole na sala 10 (2D dub) às 21h15, no Moviecom Pátio na sala 3 (2D dub) às 15h40, na sala 5 (2D dub) às 17h10 e às 21h20. No Cinépolis Boulevard na sala 6 (2D dub) às 19h45. No Moviecom Castanheira na sala 3 (2D dub) às 14h10, 18h20 e na sala 5 (2D dub) às 21h20.



3. Titanic

Titanic é um clássico que está sendo relançado após 25 anos. (Reprodução / Divulgação)

O Titanic foi lançado a primeira vez em 1998 e, foi relançado 25 anos depois. Com direção de James Cameron, o filme do gênero "Drama" tem classificação de 12 anos. Conta a história de uns dos casais mais clássico do cinema, Jack Dawson (Leonardo DiCaprio) e Rose DeWitt Bukater (Kate Winslet) e do naufrágio do imponente e luxuoso Titanic, que era anunciado como 'inafundável'.

A icônica cena de Jack e Rose em cima da porta poderá ser vista no Cinesystem Metrópole na sala 1 (3D dub) às 16h45 e 20h30. No Moviecom Pátio sala 2 (3D dub) às 14h15, 20h15; Cinépolis Boulevard sala 2 (3D leg) às 20h30, no Cinépolis Parque sala 3 (3D dub) às 21h30. E também no Moviecom Castanheira sala 6 (3D dub) às 14h e 20h; UCI Bosque na sala 5 (3D leg) às 21h15 e sala 5 (3D dub) às 17h30.



4. Desapega

Desapega é um filme de comédia nacional, com classificação livre. Glória Pires e Maisa vivem mãe e filha. (Reprodução / Divulgação)

Desapega é um longa do gênero comédia e de classificação livre, com direção de Hsu Chien, estrelando Glória Pires, que interpreta Rita, uma "personal organizer" ou organizadora pessoal bem sucedida e que controla o vício de acumuladora há anos. Ela assume um grupo de apoio para compradores compulsivos e, também, começa um romance com Otávio, interpretado por Marcos Pasquim. Entre as reviravoltas do filme, a filha Duda, interpretada por Maisa, consegue uma bolsa de estudos e vai aos EUA. Isso desperta um gatilho em Rita de "compradora compulsiva".

A comédia está em exibição no Cinesystem Metrópole sala 2 (2D nacional) às 17h30, 19h25, 21h20; Moviecom Pátio sala 3 (2D nac:) às 14h, 17h40; Moviecom Pátio sala 5 (2D nac) às 19h20. Também no Cinépolis Boulevard sala 5 (2D nac) às 15h45, 18h e 20h (exceto qua. Cinépolis Parque sala 7 (2D nac) às 14h30, 16h30, 18h30; Moviecom Castanheira sala 4 (2D nac) às 16h, 17h55 e 19h50 e no Cinema UCI Bosque na sala 3 (2D nac) às 15h40 e 20h.

5. Dica bônus

A campanha do Semana no Cinema acaba na próxima terça-feira, 14, mas na quarta-feira, 15, tem pré-estreia de "Homem Formiga e a Vespa - Quantumania". A continuação da franquia da Marvel "Homem Formiga e a Vespa - Quantumania", é um filme de fantasia, com classificação indicativa de 12 anos e direção de Peyton Reed. A saga conta a história de Scott Lang (Paul Rudd) e Hope van Dyne (Evangeline Lilly), enquanto super-heróis. Eles lutam contra Kang, o conquistador do Reino Quântico.

O filme está disponível em vários cinema e horários, entre eles: Cinesystem Metrópole, Moviecom Pátio, Cinépolis Boulevard, Cinépolis Parque, Moviecom Castanheira e UCI Bosque

Os filmes que já estrearam há muito tempo e continuam em cartaz, também fazem parte dessa lista de opções para a semana do cinema e são eles: "Batem à porta", "Gemini: o planeta somrbio", "Os Banshees de Inisherin", e a animação "O grande mauricinho". "O pior vizinho do mundo", "Alerta Máximo", "I Wanna Dance With Somebody - A história de Whitney Houston", considerada uma das maiores cantoras de todos os tempos. E para os amantes de terror "M3gan" e aventura com "Gato de Botas 2 - O último pedido".

Todos os filmes podem ser assistidos no Cinépolis (Boulevard Shopping, Parque Shopping), Moviecom (Shopping Pátio Belém, Shopping Castanheira), UCI (Shopping Bosque Grão Pará), Cinesystem (Shopping Metrópole), tanto para as salas 2D, 3D, para qualquer filme e sessão. A programação com horários e salas está disponível no site de cada cinema.

Como comprar os ingressos em promoção?

Os ingressos no valor de R$10,00 podem ser adquiridos presencialmente, nas bilheterias dos Cinemas ou por meio on-line, no site de cada rede de Cinema. Para isso, basta escolher a opção “meia entrada” na hora da compra, sem a necessidade de apresentar o comprovante que dá direito ao benefício, válido somente no período da campanha, que segue até a próxima terça-feira, 14.

Serviço

Evento: Semana do Cinema a 10 reais

Data: de 9 à 14 de fevereiro

Horário: de acordo com as sessões de cada cinema,

Local: Cinépolis (Boulevard Shopping, Parque Shopping), Moviecom (Shopping Pátio Belém, Shopping Castanheira), UCI (Shopping Bosque Grão Pará), Cinesystem (Shopping Metrópole).

Mais informações: no site de cada Cinema.