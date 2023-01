Segundo paredão do BBB 23: Cezar, Gabriel e Domitila disputam a preferência do público

O enfermeiro Cezar Black, a modelo Domitila Barros e o administrador Gabriel Fop se enfrentam no segundo paredão do Big Brother Brasil 23. O empresário Cristian Vaneli esteve entre os mais votados pela casa da semana, neste domingo (29), mas escapou da berlinda na prova bate e volta.

Anjo

A noite começou com o biomédico Ricardo, dono do Colar do Anjo, imunizando a analista de marketing Tina.

Líder

Na sequência, foi a vez do Líder da semana, Antonio “Cara de Sapato”, fazer sua indicação. O lutador colocou Cezar Black no Paredão.

No contragolpe, o enfermeiro puxou Gabriel Fop.

Confessionário

Fred vota em Cristian;

Key Alves vota em MC Guimê;

Cezar vota em MC Guimê;

Bruno vota em Cristian;

MC Guimê vota em Domitila Barros;

Sarah Aline vota em MC Guimê;

Gabriel vota em Domitila Barros;

Amanda vota em Domitila Barros;

Fred Nicácio vota em MC Guimê;

Aline Wirley vota em Domitila Barros;

Ricardo vota em Domitila Barros;

Paula vota em Domitila Barros;

Domitila Barros vota em MC Guimê;

Cristian vota em MC Guimê;

Gabriel Santana vota em MC Guimê;

Tina vota em Domitila Barros;

Bruna vota em Domitila Barros;

Gustavo vota em MC Guimê;

Larissa vota em Cristian;

Marvvila vota em MC Guimê.

MC Guimê e Domitila Barros foram os mais votados pela casa, mas o Líder “Cara de Sapato” detinha o “poder curinga” de vetar uma indicação dos brothers. Ele escolheu livrar MC Guimê da berlinda. Com o veto, o terceiro mais votado, Cristian, entrou no Paredão.

Prova bate e volta

Na prova bate e volta, disputada entre Cristian, Domitila e Gabriel Fop, foi o empresário quem levou a melhor e se livrou do segundo paredão do BBB 23. Cezar Black não participou da prova por ser o indicado do líder.

