Secretário de Cultura faz analogia entre medidas restritivas e o Holocausto

O secretário especial de Cultura do governo federal, Mário Frias, usou sua conta no Twitter na última quinta-feira (11) para criticar as medidas restritivas adotadas por governadores e prefeitos do país para conter o avanço da Covid-19 comparando-as ao Holocausto. E ainda reproduziu uma cena do filme 'A Lista de Schindler' (1993) em que trabalhadores judeus são brutalmente assassinados por soldados nazistas durante a 2ª Guerra Mundial, mesmo implorando a seus algozes para não serem mortos visto que desempenham atividades essenciais ao governo alemão.

O vídeo termina com uma mensagem em português onde se lê: “Por medo, estamos permitindo políticos decidirem quem é essencial e quem não é. Cuidado. Seu trabalho é essencial. Você é essencial.” No comentário que acompanha o vídeo, Frias endossa: “O setor de eventos clama para poder levar o pão para dentro de casa, para poder sustentar a própria família. Até quando um burocrata arrogante irá dizer que ele não é essencial?”

Essa não é a primeira vez que um membro do staff do atual governo federal utiliza da mesma analogia com o nazismo, que vitimou milhões de judeus durante a 2ª Guerra, para criticar a postura de seus adversários políticos. O chamado Gabinete do Ódio e o proprio presidente Jair Bolsonaro, assim como seus apoiadores, vem utilizando as redes sociais e se mobilizando para protestar e tentar sabotar os decretos de isolamento social.

O Museu do Holocausto de Curitiba, principal entidade no Brasil de preservação da memória das vítimas do nazismo, publicou uma nota de repúdio à publicação do secretário especial de Cultura, argumentando que essa postura prejudica “a construção da memória do Holocausto”.

“‘A Lista de Schindler’, secretário? É desta forma que pretende se opor às medidas de combate à pandemia? Crê que a analogia com esta paródia agressiva não ofende sobreviventes e descendentes? Que não prejudica a construção da memória do Holocausto? Que vergonha, secretário”, diz a nota em resposta à publicação.

— Museu do Holocausto (@MuseuHolocausto) March 12, 2021

Mário Frias respondeu assim à mensagem da entidade. “Sem duvida é preciso discernimento para se analisar uma postagem. Todos que sofreram desse horror tem meu respeito e solidariedade. O trexo (sic) do filme retrata bem uma situação que estamos vivenciando, guardadas as devidas proporções. Fique com Deus e vá trabalhar”, escreveu Frias. Pouco depois, apagou a publicação depois de ser alertado por usuários do Twitter quando a um erro grosseiro de português que havia cometido ao escrevê-la.

Em mensagens publicadas no fim da manhã desta sexta-feira, Frias ainda tentou justificar a publicação do vídeo. “Dizer que essa analogia é uma ofensa ao grande povo judeu, que já experimentou todo esse terror na pele, é apenas um expediente retórico que tenta inviabilizar a devida crítica as nefastas e abomináveis violações às liberdades individuais que estão em andamento.”