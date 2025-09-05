Sean Penn entra como produtor executivo de 'Manas', filme brasileiro cotado ao Oscar 2026

O ator e cineasta norte-americano Sean Penn foi anunciado como produtor executivo do filme brasileiro Manas, da diretora Marianna Brennand. O longa, que trata de violência contra meninas na Amazônia, é um dos favoritos para representar o Brasil no Oscar 2026 na categoria de Melhor Filme Internacional.

Além de Penn, o projeto já contava com nomes de peso como Walter Salles, Maria Carlota Bruno e os irmãos Dardenne, consagrados cineastas belgas.

Manas acompanha a história de Marcielle, uma menina de 13 anos que vive na Ilha do Marajó, no Pará. Enfrentando a engrenagem de violência que domina sua família e a comunidade, ela decide romper com o ciclo e buscar uma nova realidade. O elenco conta com a presença de Dira Paes, Fátima Macedo e Rômulo Braga, além de atores locais selecionados em testes com crianças da região. O roteiro é inspirado em casos reais de exploração sexual infantil em balsas no rio Tajapuru, na Amazônia.

Segundo Sean Penn, que conheceu Marianna Brennand no Festival de Cannes 2024, Manas segue a tradição do cinema brasileiro de relevância social.

“Na tradição de Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, o filme de Marianna dá continuidade a um legado consistente do cinema brasileiro: obras de enorme relevância social que não recorrem ao sensacionalismo, mas confiam na verdade e na coragem de suas personagens. Manas é profundamente visceral, comovente e importante. Depois de assistir ao filme, senti como se precisasse vestir novamente a minha própria pele”, disse o ator em comunicado oficial.

"Manas": filme brasileiro recebe apoio de Sean Penn na corrida pelo Oscar (divulgação)

“Sean sempre foi uma inspiração — não apenas como cineasta, mas como ativista social e humanitário. Manas nasceu do desejo de despertar empatia e provocar transformação social. Tê-lo agora como produtor executivo é uma honra e um passo potente para o filme”, afirmou a diretora Marianna.

Desde sua première no Festival de Veneza 2024, onde venceu o Directors Award na mostra Giornate degli Autori, Manas já conquistou 26 prêmios em países como França, Alemanha, Espanha, Cuba e Estados Unidos.

A protagonista Jamilli Correa, atriz estreante, também vem sendo premiada como revelação em diversos festivais internacionais.

Campanha para o Oscar

O filme também acaba de fechar contrato com a distribuidora independente KimStim, que planeja lançar Manas em 20 cidades norte-americanas em 2025. A movimentação é estratégica para fortalecer a campanha rumo à indicação ao Oscar de Melhor Filme Internacional.

“É o tipo de cinema artisticamente ousado, emocionalmente sofisticado e socialmente urgente”, afirmou Ian Stimler, copresidente da distribuidora.

Manas estreou nos cinemas brasileiros em 15 de maio de 2025 e agora está oficialmente cotado para ser o filme indicado pelo Brasil ao Oscar 2026.