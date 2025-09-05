Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Sean Penn entra como produtor executivo de 'Manas', filme brasileiro cotado ao Oscar 2026

Longa de Marianna Brennand já venceu 26 prêmios internacionais e pode representar o Brasil no Oscar

Hannah Franco
fonte

Filme brasileiro recebe apoio de Sean Penn na corrida pelo Oscar. (Divulgação)

O ator e cineasta norte-americano Sean Penn foi anunciado como produtor executivo do filme brasileiro Manas, da diretora Marianna Brennand. O longa, que trata de violência contra meninas na Amazônia, é um dos favoritos para representar o Brasil no Oscar 2026 na categoria de Melhor Filme Internacional.

Além de Penn, o projeto já contava com nomes de peso como Walter Salles, Maria Carlota Bruno e os irmãos Dardenne, consagrados cineastas belgas.

VEJA MAIS

image Diretora de 'Manas', Marianna Brennand, é premiada em Cannes ao lado de Nicole Kidman
Premiação Women In Motion reconhece jovens talentos do cinema mundial

image 'Manas' põe foco em casos de exploração sexual infantil na Ilha do Marajó
Manas chega neste final de semana aos cinemas brasileiros

Manas acompanha a história de Marcielle, uma menina de 13 anos que vive na Ilha do Marajó, no Pará. Enfrentando a engrenagem de violência que domina sua família e a comunidade, ela decide romper com o ciclo e buscar uma nova realidade. O elenco conta com a presença de Dira Paes, Fátima Macedo e Rômulo Braga, além de atores locais selecionados em testes com crianças da região. O roteiro é inspirado em casos reais de exploração sexual infantil em balsas no rio Tajapuru, na Amazônia.

Segundo Sean Penn, que conheceu Marianna Brennand no Festival de Cannes 2024, Manas segue a tradição do cinema brasileiro de relevância social.

“Na tradição de Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, o filme de Marianna dá continuidade a um legado consistente do cinema brasileiro: obras de enorme relevância social que não recorrem ao sensacionalismo, mas confiam na verdade e na coragem de suas personagens. Manas é profundamente visceral, comovente e importante. Depois de assistir ao filme, senti como se precisasse vestir novamente a minha própria pele”, disse o ator em comunicado oficial.

image "Manas": filme brasileiro recebe apoio de Sean Penn na corrida pelo Oscar (divulgação)

“Sean sempre foi uma inspiração — não apenas como cineasta, mas como ativista social e humanitário. Manas nasceu do desejo de despertar empatia e provocar transformação social. Tê-lo agora como produtor executivo é uma honra e um passo potente para o filme”, afirmou a diretora Marianna.

Desde sua première no Festival de Veneza 2024, onde venceu o Directors Award na mostra Giornate degli Autori, Manas já conquistou 26 prêmios em países como França, Alemanha, Espanha, Cuba e Estados Unidos.

A protagonista Jamilli Correa, atriz estreante, também vem sendo premiada como revelação em diversos festivais internacionais.

Campanha para o Oscar

O filme também acaba de fechar contrato com a distribuidora independente KimStim, que planeja lançar Manas em 20 cidades norte-americanas em 2025. A movimentação é estratégica para fortalecer a campanha rumo à indicação ao Oscar de Melhor Filme Internacional.

“É o tipo de cinema artisticamente ousado, emocionalmente sofisticado e socialmente urgente”, afirmou Ian Stimler, copresidente da distribuidora.

Manas estreou nos cinemas brasileiros em 15 de maio de 2025 e agora está oficialmente cotado para ser o filme indicado pelo Brasil ao Oscar 2026.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cinema

Sean Penn

produtor executivo

Manas

Amazônia
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Música amazônica, brasilidade e artistas globais marcam os 20 anos do Festival Se Rasgum

Evento realizado hoje terá dois palcos, DJs, ativações culturais e mais de dez horas de programação no Porto Futuro

06.09.25 8h00

FAMOSOS

Fafá de Belém se apresenta em Buenos Aires em homenagem aos 203 anos da Independência do Brasil

Cantora paraense divide o palco com André Mehmari no Teatro Colón, a convite do Itamaraty

05.09.25 20h06

VIXI...

Festival Lambateria 2025 é cancelado por falta de patrocínio, divulga organização

Apesar da suspensão, organização confirmou que haverá edição especial na sexta-feira do Círio, em Belém

05.09.25 19h29

PRESERVAÇÃO

Casarões históricos são renovados e ganham vida com oferta de atividades culturais em Belém

Espaços restaurados valorizam a memória e incentivam a atividade turística e econômica da cidade

05.09.25 16h36

MAIS LIDAS EM CULTURA

COMPETIÇÃO

Dança dos Famosos inicia nova fase com ritmo de forró e Manu Bahtidão entre os destaques

Etapa reúne 14 famosos divididos em dois grupos e terá final marcada para dezembro

07.09.25 8h00

CULTURA

Simone Mendes pede desculpas após exibir bandeira do Pará durante show em Manaus: 'falha técnica'

O episódio ocorreu na sexta (5/9), no primeiro dia do festival Sou Manaus Passo a Paço 2025, ao som de “Copo de Veneno”, faixa paraense do gênero tecnomelody

06.09.25 20h48

CONSCIÊNCIA

Sete atrizes negras da TV brasileira para ficar de olho

Roberta Santiago, Jéssica Cores e Cacau Protásio são algumas representantes da cultura negra na TV e no cinema.

11.05.22 16h37

CELEBRIDADES

Mano Brown pede desculpas a Camila Pitanga e Antonio Pitanga após chamar atriz de 'mulata'

No episódio de 21 de agosto, o rapper entrevistou os dois atores em seu podcast Mano a Mano

05.09.25 18h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda