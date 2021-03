Sarah diz que Juliette não tem credibilidade pessoalmente

Um diaólogo entre Sarah e Juliette, ocorrido na noite do último sábado (13), durante a festa do BBB, tem dado o que falar. Isso porque Sarah comparou as fotos que apareciam de Juliette com o que a nordestina "é pessoalmente".

"João é igual. E eu, olha como eu fico diferente", disse Juliette à Sarah, que respondeu rindo. "Uma pessoa séria. Agora você em foto nõa é essa pessoa aqui não".

Juliette concordou com Sarah, afirmando que pessoalmente "engana bem". Sarah, então, continuou. "Zero credibilidade pessoalmente, mas na foto você vende bem". Juliette pareceu não ter gostado da afirmação e se limitou a responder: "ainda bem. Melhor".