Sandy se apresentará em live no Dia Mundial da Paralisia Cerebral

Sandy será a atração em live realizada nesta quarta-feira, 6, em homenagem ao Dia Mundial da Paralisia Cerebral, promovida pelo Instituto Nossa Casa. A transmissão será da ONG no youtube, às 20h.

A cantora se disse muito honrada pelo convite para participar da live e aproveitou para explicar aos seguidores o que era a paralisia cerebral. "Essa data mobiliza 75 países pra conscientização sobre a causa. O objetivo é garantir que crianças, adolescentes e adultos com PC (atualmente são aproximadamente 17 milhões no mundo) tenham os mesmos direitos, acesso e oportunidades na sociedade", disse. Além da artista, a banda OutroEu também se apresentará.

"Sabem aqueles convites que te dão #milhoesdemotivos pra dizer 'claro que sim', na hora? Foi exatamente o que meu coração disse quando o pessoal do Instituto me convidou pra fazer uma participação especial na live dos meus amigos do @outroeu!", comentou Sandy.