Saiba quem é Lara Silva, a funkeira que conquistou Neymar

Depois que Neymar Jr. comentou com um emoji de foguinho em uma foto de Lara Silva, muitos internautas procuraram saber quem é a funkeira que conquistou o craque do PSG e da Seleção Brasileira. As informações são do Metrópoles.

A cantora surgiu com as madeixas loiras e postou no Instagram: “Aprendi a voar mesmo sem tirar os pés do chão. A Lara de hoje vai conquistar tudo o que a Larissa sempre sonhou”.

Quem é ela?

Larissa Albuquerque da Silva, a Lara Silva, é natural de Fortaleza (CE) e, mesmo com apenas 19 anos, e já pode ser considerada um fenômeno no Instagram. Antes do loiro, seu cabelo ruivo era sua marca registrada.

No entanto, o cabelo loiro não passou de uma brincadeira para uma sessão de fotos.

A funkeira soma mais de 12,5 milhões de seguidores e coleciona parcerias com diversos nomes conhecidos do gênero, como MC Zaak e Pocah.