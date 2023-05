'Rooftime' leva pluralidade da música eletrônica para Belém do Pará

O trio “Rooftime”, traz a sintonia entre Lisandro Carvalho e os irmãos Gabriel Souza e Rodrigo Souza para a capital paraense no próximo sábado (27), a partir das 22h no Prime Hall Eventos. De origem paulista, o trio conquista espaço no cenário da música eletrônica brasileira com números altos nas plataformas musicais.

Com pouco mais de quatro anos de carreira, a “Rooftime” já realizou trabalhos promovidos por grandes gravadoras da cena eletrônica, como as holandesas Spinnin Records e Big Top Records, além da Controversia Records, gravadora de Alok. Atualmente, o Rooftime conta com mais de 230 milhões de streams nas plataformas e marca presença entre os dez maiores artistas brasileiros do segmento eletrônico.

Os músicos se apresentam no evento “Ki Festa é Essa?” ao lado do DJ Ariel B. Durante a apresentação, o trio promete chamar atenção do público não apenas através das músicas, mas partindo de um conjunto em sintonia com estilo, luzes e estética.

Para o músico Gabriel Souza, o trio está cada vez mais próximo de apresentar o show que sempre sonharam fazer. “Ainda existe muita coisa a ser desenvolvida, mas temos certeza que a galera vai perceber essa proximidade. A ideia é propagar um espetáculo sobre as histórias que contamos. E já estamos ansiosos para mostrar tudo em Belém”, garantiu.

No figurino, são conhecidos por reunirem paletas de cores traduzem e se relacionam com as melodias das faixas, as quais também inovam na mistura de batidas eletrônicas e a música orgânica, com vocais ao vivo e instrumentos. Os músicos comentam que, acostumados a se expressarem de uma forma sonora através da música, também transbordaram sua arte para a moda com o objetivo de criar uma identidade condizente com o que desejam transmitir com o som.

Gabriel explica que a ideia é contar o máximo de histórias diferentes, cada uma com sua devida música e sentimento. “E se olharmos de fora, veremos que todas essas histórias juntas é o que resume o nosso objetivo como projeto: resgatar a bagagem emocional que a música sempre utilizou para se tornar um legado”, explicou. O música ressalta ainda que as pessoas ainda podem se apoiar na música de maneira recíproca e sentimental.

O músico destaca que o trio já passou pelo Pará e que a energia é sempre surpreendente. “Para nós é sempre um momento especial estar com o povo paraense e compartilhar um pouco da alegria impar que essa galera parece ter de berço! Não só o calor do lugar, mas o calor da galera é demais”, concluiu o artista.

Nascidos em São Paulo, o trio ficou ainda mais conhecido quando participou da edição deste ano do Lollapalooza Brasil. Com um repertório que uniu sucessos e faixas ainda não lançadas, o grupo lançou no festival um novo formato para suas apresentações ao vivo, pensado para aproximar o público e deixá-lo mais imerso nas mensagens que transmite através da música.

Na nova estruturação, apenas Lisandro fica por trás da mesa de mixagem, enquanto Gabriel e Rodrigo cantam e tocam violão mais soltos no palco. Marcando esta nova etapa, o Rooftime divulgou em abril o EP “I Promise You”, com cinco faixas.

