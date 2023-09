Rodrigo Simas deixa remake de 'Renascer' por causa da morte de personagem

O ator Rodrigo Simas, 31 anos, recusou o papel no remake da novela Renascer, da Rede Globo, após saber do destino do seu personagem Zé Venâncio, um dos filhos de José Inocêncio, interpretado por Marcos Palmeira. Confira!

Rodrigo não sabia que seu personagem morreria na metade da trama. Ao tomar ciência do fato, optou por sir da trama. Para Rodrigo não seria interessante fazer um papel que não chegasse ao fim da novela.

As gravações começam em três semanas, com a equipe viajando para a Bahia, onde serão gravadas as primeiras cenas do folhetim das nove.