Resumo da última semana de 'Salve-se Quem Puder': confira

Segunda-feira (12)

Dominique ameaça Alexia e a sequestra com a ajuda de Edu. Hugo arma contra Helena e Luna. Gael ajuda Úrsula. Rafael e Kyra passeiam disfarçados pelo parque. Zezinho entrega à Consulesa as fotos dos documentos de Dominique. Edu tenta convencer Dominique de que Renzo deve morrer. Hugo persegue Luna e Helena no Empório.

Terça-feira (13)

Alejandro e Téo não conseguem conter Hugo, que acaba levando Luna como refém. Alan fica emocionado quando os filhos manifestam a vontade de ter Kyra como madrasta. Agnes chora de emoção quando Bia confirma que Kyra está viva. Sob forte emoção, Mário reencontra Luna. Alan e os filhos vão até a casa de Zezinho e Ermelinda encontrar Alexia. Rafael busca Kyra para ver a família e fica confuso ao ver Alan.

Quarta-feira (14)

Kyra fica dividida entre o amor que sente por Rafael e Alan. Luna explica a Mário que Helena foi vítima de Hugo e que ela ama o pai. Ermelinda pede desculpas a Alexia. Helena apoia a ida de Bruno a Lisboa para abrir uma filial do restaurante com Micaela, e concorda que Gael substitua Bruno no Empório. Agnes e Júnior se emocionam ao ver Kyra. Renzo fica emocionado ao saber que Lucia é sua avó.

O resumo dos próximos dias, até o capítulo final, não será divulgado.