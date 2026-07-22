Residência artística do Projeto Maré investiga relações entre dança, memória e Amazônia

Desenvolvida na Casa das Artes, iniciativa reúne nove artistas da região e apresenta ao público o espetáculo Maré em três sessões gratuitas

O Projeto Maré realiza, neste mês de julho, sua segunda residência artística em Belém. A iniciativa, idealizada e dirigida pela professora, pesquisadora e artista paraense Angélica Monteiro, conhecida como Angel, ocorre na Casa das Artes e culminará no espetáculo "Maré", com apresentações gratuitas nos dias 24, 25 e 26 de julho.

O projeto investiga como histórias, territórios e experiências culturais influenciam o corpo, a dança e os processos de criação artística. Sua proposta reúne dança, música, teatro e poesia para abordar diferentes dimensões da Amazônia.

Concepção e Propósito

A pesquisa parte da premissa de que a região amazônica é composta por múltiplas realidades, povos e modos de vida. O projeto busca compreender como essas narrativas e experiências coletivas moldam identidades e relações sociais, utilizando a dança como linguagem artística e ferramenta de investigação.

Com uma abordagem decolonial, a iniciativa prioriza referências da cultura, ancestralidade, oralidade e vivências cotidianas da Amazônia, em diálogo com diversas práticas de movimento.

A Idealizadora do Projeto Maré

Natural de Belém, Angélica Monteiro é artista da dança, pesquisadora e educadora. Ela possui formação em Dança e Educação pela Universidade Federal do Pará (UFPA) e mestrado em Dança e Justiça Social pela University of Texas at Austin (UT Austin).

Atualmente, Angélica atua como professora de Teatro e Dança no Amherst College, nos Estados Unidos. É também integrante fundadora da Companhia e Escola Mirai de Dança, desenvolvendo intercâmbios entre artistas da Amazônia e dos Estados Unidos.

Artistas da Amazônia na Residência

A residência artística atua como um espaço de criação coletiva. Durante a imersão, nove artistas de Belém, Ananindeua, Santarém e Macapá participam de atividades de pesquisa e experimentação em movimento.

A idealizadora Angélica Monteiro explica a importância da diversidade: "A primeira coisa que eu percebi para conseguir trazer o Maré para a realidade, sair da minha cabeça, era justamente trazer pessoas de diferentes partes e vivências amazônicas. A gente tem pessoa de Santarém que trabalham com o festival do boto; a Mayanny Belo, que faz parte do Boto Tucuxi; temos o Nilton, que é conhecido como o Príncipe do Caqueado, ele é um dos representantes nacionais da dança treme; temos representantes da dança contemporânea, como o Franco Salluzio, que também foi um pioneiro das danças urbanas aqui em Belém do Pará, comigo; nós temos representantes de breaking da nossa região. Então, temos várias abordagens artísticas que entram com papel muito importante dentro do Maré. E o segundo passo é o compartilhamento de todo esse conhecimento entre nós.”

Integram o elenco os artistas:

Karina Castro

Mayanny Belo

Watare Maniva

Jeff Neves

Paulo Pereira

Franco Salluzio

Mael Rodrigues

Niltolas (Príncipe do Caqueado)

Angélica Monteiro

A direção musical é de Vitor Zero, a direção de produção de Bel Lobato e o registro audiovisual é feito por Luiz H. Almeida e pelo Cabron Studios.

O Método Cuíra e o Futuro do Projeto

Todo o processo criativo do Projeto Maré é guiado pelo Método Cuíra, metodologia desenvolvida durante a pesquisa. Essa abordagem considera o corpo como um espaço de memória, articulando semiótica, saberes indígenas e caboclos, ficção visionária e a participação do público nas apresentações.

Além da residência e do espetáculo, o projeto planeja a publicação de um livro. A obra reunirá métodos, processos criativos e reflexões, buscando registrar a metodologia e contribuir para o debate na dança contemporânea.

Parcerias e Realização

O Projeto Maré é uma realização em parceria com a Fundação Cultural do Pará (FCP), por meio da Casa das Artes, além do Mirai Centro de Movimento e do Amherst College. A iniciativa foca na colaboração entre artistas e pesquisadores da Amazônia, fomentando criação, pesquisa e intercâmbio.

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