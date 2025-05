Regina Duarte reencontra Carolina Ferraz 5 anos após polêmica

A atriz Regina Duarte e a atriz e apresentadora Carolina Ferraz se reencontraram numa entrevista gravada para o Domingo Espetacular, da TV Record, que vai ao ar neste domingo, 1.º.

Em 2020, ao assumir o cargo de secretária especial de Cultura do governo Bolsonaro, Regina Duarte publicou nas redes sociais imagem na qual citava supostos incentivadores de sua chegada ao cargo.

Entre os artistas que apareciam na publicação, estava Carolina Ferraz, que pediu para a então secretária retirar sua foto do post.

As rusgas com ex-colegas devem vir à tona na entrevista. Uma das perguntas divulgadas neste sábado, 31, que está na entrevista que vai ao ar na Record é: "Como você vê ou sente que a classe artística te enxerga hoje?". A dupla se abraçou em frente às câmeras.

Na entrevista, Regina Duarte também comentou sobre o ramo artístico no qual tem investido seu tempo nos últimos anos, chegando a realizar algumas exposições: "Me sinto super bem, super feliz quando estou pintando".

Regina Duarte e Carolina Ferraz

Em fevereiro de 2020, quando Regina Duarte foi indicada para o cargo de secretária especial de Cultura durante a gestão Bolsonaro (2019-2022), a atriz publicou uma imagem com a foto de diversos artistas que supostamente apoiariam o governo.

Uma destas pessoas era Carolina Ferraz, que enviou um áudio pedindo a retirada de sua imagem do conteúdo. "Espero que você faça a diferença. Mas eu não quero ser usada como alguém que está ali no teu Instagram porque dá a entender que eu apoio o governo do Bolsonaro e eu não apoio, Regina. Eu nunca aprovei e nunca compactuei com esse governo e inclusive não votei no Bolsonaro", disse Ferraz, na época, em áudio vazado.

"Achei muito indelicado da sua parte. Gostaria, com todo carinho, que você por favor pedisse a sua equipe para que retirassem a minha foto", concluiu, na ocasião.

Outros nomes como o ator Luiz Fernando Guimarães e a atriz Maitê Proença também reclamaram da situação. Regina Duarte ficou no cargo por menos de três meses, e foi substituída pelo ator Mario Frias, hoje deputado federal.