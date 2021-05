Reality paraense tem 12 participantes trancados em uma casa com transmissão 24 horas

O BBB acabou, mas os fãs de reality podem acompanhar pelas redes socais o reality paraense "Casa Romais", que está ocorrendo neste final de semana no município de Jacundá, no sul do Pará. O programa virtual conta com 12 participantes, que estão sendo vigiados 24 horas. Para acompanhar, acesse o link.

No Instagram do Casa Romais informa que o reality terá duração de três dias. Começou na sexta-feira, 14, e vai até o domingo, 16.

A casa mais vigiada do Sul e Sudeste Paraense pic.twitter.com/sHGNLjOx3O — Companheiro Tadeu (@tadeuroso) May 15, 2021