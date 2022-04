Gata da Capa: Jornal Amazônia abre concurso de beleza; Rayana Corrêa é a madrinha do projeto

Em comemoração aos 22 anos de aniversário, o Jornal Amazônia lança hoje o 'Gapa da Capa', um concurso que trará um domingo por mês um ensaio sensual de uma mulher paraense e algum local especial do Estado. A influenciadora digital e modelo, Rayana Corrêa, será a madrinha do projeto, que conta com a arte do fotógrafo Neto Soares.

O making of do primeiro ensaio foi gravado no Ver-O-Peso, envolvendo também alguns leitores do Amazônia. Assista abaixo!

Veja abaixo as fotos do ensaio completo de Rayana Corrêa pelas lentes do fotógrafo Neto Soares:

Rayana Corrêa - Gata da Capa - Ensaio Modelo Rayana Corrêa | Foto: Neto Soares Modelo Rayana Corrêa | Foto: Neto Soares Modelo Rayana Corrêa | Foto: Neto Soares Modelo Rayana Corrêa | Foto: Neto Soares Modelo Rayana Corrêa | Foto: Neto Soares Modelo Rayana Corrêa | Foto: Neto Soares Modelo Rayana Corrêa | Foto: Neto Soares Modelo Rayana Corrêa | Foto: Neto Soares Modelo Rayana Corrêa | Foto: Neto Soares Modelo Rayana Corrêa | Foto: Neto Soares Modelo Rayana Corrêa | Foto: Neto Soares Modelo Rayana Corrêa | Foto: Neto Soares Modelo Rayana Corrêa | Foto: Neto Soares Modelo Rayana Corrêa | Foto: Neto Soares Modelo Rayana Corrêa | Foto: Neto Soares

Como se inscrever no Gata da Capa?

Porém, o melhor do projeto é que o espaço estará aberto para leitoras e internautas. Para participar, e ser protagonista de um ensaio sensual, a interessada terá que seguir os @ de Neto Soares, Rayana Correa, Amazônia e O Liberal; postar uma foto preferida e marcar esses perfis. A seleção será feita por Rayana e Neto.

“Estou muito grata por essa oportunidade, mas também estou muito feliz em descobrir muitos talentos e maravilhosas. A gente quer pegar as mulheres que sempre sonharam em ser capa de uma revista e jornal, e que estão buscando um espaço na internet. Vamos ter uma estratégia de buscar mulheres que tenham conexão com o seu público na web. Esse projeto tem tudo a ver com a minha história e com o que eu sempre busquei”, avaliou.

Critérios como beleza e sensualidade, além de uma avaliação no perfil da candidata serão levados em consideração. A produção de conteúdo em que ela atua: moda, beleza, lugares, maquiagem, etc, também vão ser analisados. É importante lembrar, que a escolhida, vai ganhar a produção de um ensaio, em local a definir, e receberá as fotos, além do ensaio ser publicado no Amazônia Jornal.

A influenciadora digital Rayana Corrêa

Rayana Corrêa é influenciadora digital (Elivaldo Pamplona / Arquivo O Liberal)

Mostrando as suas compras no centro comercial de Belém, com maquiagens acessíveis e tutoriais nas redes sociais, foi o início de Rayana Corrêa como influenciadora. Mas a simpatia e desenvoltura já vinham desde o tempo das disputas de concursos de beleza, e o Rainha das Rainhas está entre eles.

“Falar de Rayana é falar de O Liberal, a minha história como modelo nesse mundo de visibilidade e trabalhos publicitários começou com essa disputa no Carnaval, em 2006. Foi um concurso onde desabrochou tudo na minha vida. Sempre foi um dos meus sonhos, mesmo que eu não tivesse o desejo de ganhar, só participar e dançar, já me deixou satisfeita. Toda a magia que o concurso proporciona para gente é surreal. Esses bastidores de concurso, fotografia, entrevistas, fez desabrochar em mim o desejo de viver disso. Já participei também do Garota Verão e algumas capas”, relembra a modelo.

Atualmente, com mais de 300 mil seguidores só no Instagram, Rayana coleciona trabalhos e projetos de grande porte pelo Brasil, França e Uruguai. O que se percebe ao longo dos mais de 20 anos no cenário de moda e entretenimento, é que Rayana se mantém acessível e isso a torna uma das influenciadoras com o maior engajamento orgânico do Pará.

Em OLiberal.com, Rayana assina o projeto #DicasDaRay, que sai periodicamente nas mídias do veículo. Compartilhando dicas de estilo, viagens, vida saudável e rotina, ela mostra um pouco do que está em alta no mercado que o seu nicho engloba. Assista abaixo ao último #DicasDaRay com Leona Vingativa:

O fotógrafo Neto Soares

Neto Soares é fotógrafo (Arquivo pessoal)

Há quase duas décadas no mercado, Neto Soares iniciou seus passos na fotografia inspirado no hobby do seu pai. Ligado a ensaios sensuais, o fotografo assina o “Tarja Preta”, que começou em Brasília, mas em Belém, ganhou uma sutileza maior e adeptas.

“Trabalhar com ensaio sensual para mim sempre foi muito tranquilo, tento levar minhas referências do cinema, moda e fotografia para os meus ensaios, para transmitir um sensual sútil onde a mulher se sinta empoderada e jamais vulgarizada”, explicou Neto.

Fotografando Rayana Corrêa, para o Gata da Capa, o profissional deixou essas características em destaque em um ensaio sensual, mas com muito bom gosto. “As inspirações para as fotos vem de diversos filmes, ensaios, mas para o primeiro Gata da Capa queríamos mostrar que o Amazônia chega em todo lugar, que é um jornal com a cara do nosso povo. Qual lugar mais cara do nosso estado que o Ver-o-Peso? Então lá demos o ponta pé inicial, o resultado ficou lindo”, finalizou Neto Soares.