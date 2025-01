Rainha das Rainhas 2025: público ganha 'Review Rainhas' para esquentar o clima do concurso

Em uma data muito especial para os belenenses, ou seja, quando Belém completa 409 anos de fundação por Francisco Caldeira Castelo Branco (12 de janeiro de 1616), o público vai poder conferir o programa especial "Review Rainhas" reunindo o melhor das apresentações da Rainha e quatro Princesas do Concurso Rainha das Rainhas em 2024, promoção do Grupo Liberal. A exibição desse programa faz parte do conjunto de ações da organização do evento em 2025 cuja Grande Final ocorrerá no dia 22 de fevereiro na Sede Campestre da Assembleia Paraense, em Belém. O "Review Rainhas" poderá ser conferido a partir das 10h deste domingo em OLiberal.com.

No programa, o público e, em especial, as candidatas e dirigentes de clubes sociais que participam do Rainha das Rainhas 2025 poderão conferir detalhadamente aspectos relacionados à beleza das fantasias confeccionadas a partir da criatividade e bom gosto dos estilistas; a desenvoltura da rainha e princesas nas coreografias exclusivas para o desfile na passarela do RR e outras nuances da Grande Final em 2024.

Rainha Fernanda Costa: experiência única no concurso que enaltece a Cidade de Belém (Foto: Arquivo O Liberal)

A apresentação estará a cargo de Gabriel Pinheiro, que com vibração e estilo esmiúça a apresentação da Rainha das Rainhas 2024, Fernanda Costa; da primeira princesa, Letícia Moraes, do Casota; da segunda princesa, Giselly Geise, do Guará Park; da terceira princesa, Evelyn Moreira, do Pará Clube; e da quarta princesa, Taís Malato, do Paysandu.

Pela narração de Gabriel, o público vai conferir o que significa para cada candidata estar na Grande Noite do Rainha das Rainhas, ou seja, ter uma ideia da garra e dedicação das candidatas; o que cada estilista e coreógrafos preparou para a apresentação na frente do corpo de jurados e a plateia, enfim, o que acaba definindo a colocação das rainhas de clubes sociais de Belém no grande momento das jovens.

Tal é a vibração desse momento que a atual rainha, Fernanda Costa, não consegue esquecê-lo. "Participar do Rainha das Rainhas foi a verdadeira realização de um sonho, porque eu acompanho o concurso, as candidatas e sempre sonhei em ser uma delas. Então, quando eu ganhei foi uma verdadeira explosão de emoções, de saber que todo o trabalho que eu tive durante todos esses anos, de fazer aula de dança, de teatro, pesquisar tudo sobre o concurso e realmente me preparar e esperar o momento certo para eu participar, fez tudo valer a pena. É muita emoção ser coroada Rainha das Rainhas do Carnaval Paraense, e eu sou muito feliz em carregar esse título", afirma a rainha Fernanda.

Ela ressalta que foi decisivo para o seu sucesso na noite do Rainha das Rainhas o empenho da sua equipe de técnicos que esteve junto à Fernanda ao longo de todo o concurso. "Deus foi que me encaminhou para essa equipe, porque todo mundo estava em sintonia, todos queriam muito ganhar e já iam fazer 14 anos que a Assembleia Paraense não ganhava. A minha coreógrafa Aline (Aline Dias) estava com muita garra, e o meu estilista (Helio Alvarez), também. Eles pensaram no que a gente poderia fazer de melhor, de diferente no concurso. Também destaco o apoio que o clube me deu; eu tive um suporte muito grande e naquele dia eu estava muito segura, muito confiante de que o título seria meu", destaca Fernanda Costa.

A rainha de 2024 acredita que o concurso em 2025 será um sucesso, porque "a cada ano que passa o Rainha das Rainhas só cresce e tem mais visibilidade, inclusive, em outros estados". "Fico muito feliz de ver esse concurso crescendo e se concretizando mais. Em 2024, ele foi declarado como patrimônio imaterial (patrimônio cultural e artístico de natureza imaterial) do nosso estado, e 2025 será o primeiro ano do Rainha das Rainhas como patrimônio do Pará", afirma Fernanda Costa, acrescentando que esse concurso sempre fez parte da vida de várias famílias paraenses que se reúnem para conferir o evento.

Buzz

A diretora do Concurso Rainha das Rainhas 2025, Giordana Maiorana, destaca sobre os preparativos do evento em sua 77ª edição: "Todo ano trazemos novidades e, neste ano, não será diferente. Queremos mais aproximação do público com as candidatas, então faremos com que conheçam mais cada uma delas, dando o destaque que elas e seus clubes merecem antes do concurso acontecer".

Nesse sentido, a organização do concurso já definiu o calendário de apresentação das candidatas do clubes sociais. Será no dia 22 deste mês, na sede da Tuna Luso; no dia 23 deste mês, na sede do Cassazum, e no dia 24 deste mês, na sede da Assembleia Paraense.

Esse evento acaba envolvendo muita gente no Pará, basicamente, além das pessoas que o acompanham por meio das redes sociais em outros estados do Brasil e em outros países. Nesse sentido, a visibilidade que o Rainha das Rainhas proporciona para candidatas, clubes sociais e patrocinadores é bem expressiva, como destaca Giordana Maiorana.

"O Rainha das Rainhas é um concurso muito tradicional e esperado, o que gera um forte 'buzz' na cidade e muita expectativa por parte do público. E toda marca quer alcançar um público forte. Então, é muito positivo para as marcas, para as empresas e para os clubes toda a visibilidade que acompanha o concurso. Sem contar que sendo um concurso que é patrimônio cultural do Pará, as marcas envolvidas também são vistas como marcas que apoiam a cultura. Então, do ponto de vista do marketing, cultural e de mercado é uma excelente oportunidade para todos estarem no Rainhas das Rainhas", ressalta Giordana.

Participam do Rainha das Rainhas 2025 os clubes sociais: Assembleia Paraense, Casota, Guará Park, Pará Clube, Paysandu, Cassazum, Clube de Engenharia, Tuna Luso Brasileira, Bancrévea, Clube do Remo, Pinheirense, CSSA e Bragantino.