'Rainha das Matas': Brunessa Tavares vence a 25º edição do concurso

A candidata Brunessa Tavares foi a vencedora da 2ª edição do Rainha das Matas, uma paródia do Rainha das Rainhas do Carnaval, que acontece no município de Soure, na Ilha do Marajó, mais precisamente na comunidade do Pedral. O concurso realizado pelo movimento LGBTQIA+. Cinco candidatas concorreram à coroa e à faixa de Rainha das Matas apresentando fantasias feitas exclusivamente com itens da floresta, além de defender temas ambientais.

Um grande público compareceu à comunidade Pedral para assistir ao concurso, que aconteceu às margens da mata que existe no local. O local ficou congestionado de pedestres, bicicletas e motocicletas. O evento foi animado com apresentação musical e venda de comidas e bebidas no local.

O jornalista Ismaelino Pinto, que foi apresentador do Rainha das Rainhas por muitos anos, e, este ano, estreou como mestre de cerimônia da 75ª edição, compareceu à Soure na condição de jurado. “O Rainha das Matas é um concurso inusitado, diferente, exótico, uma paródia, uma livre inspiração do Rainha das Rainhas do Carnaval”, descreveu Ismaelino.

“Achei incrível como as pessoas de todas as idades e classes prestigiaram o evento, tratando com o maior respeito e seriedade”, comemorou o jornalista. “Fora a criatividade das fantasias, que é incrível. É um evento que tem a ver com moda e criação, de uma comunidade LGBTQIA+ que usa elementos da floresta e transforma isso em um evento importante pra cidade. Achei fantástico. Fiquei muito surpreso”.

Brunessa: saiba mais sobre a vencedora

O tema da fantasia de Brunessa foi “’Re-vastação’: uma muda de esperança no solo devastado”. A fantasia, que começava menor, com um arranjo de flores secas nas costas, evoluiu para uma estrutura maior nas costas da candidata durante o desfile. A mensagem da candidata foi voltada à preservação do solo e convidou o público presente a plantar mudas de plantas. A candidata representou a Produção Entre Elas e a Quadrilha Sensação Junina.

Brunessa Tavares durante o desfile.

“É muito maravilhoso”, disse Brunessa após receber a coroa e a faixa da vencedora do Rainha das Matas 2022, Lohanny Stefany. “Eu só trabalho aqui na cidade como coreógrafa e, este ano, resolvi mostrar o meu trabalho eu mesma. Já ganhei como melhor coreógrafa do estado, com misses, com misses de quadrilha (ensaiadas por ela)”, comemorou a nova rainha.

“A mensagem que eu deixo (para o público) com a minha fantasia é não polua, não destrua a natureza porque um dia ela acaba. Eu trouxe um pouco de esperança (com o desfile). A natureza é vida! Muito obrigada, eu estou muito feliz”, celebrou a campeã em entrevista a Ismaelino.

O presidente do Movimento LGBTQIA+ de Soure, Edenil Gonçalves, mais conhecido como Ágata Felina, foi quem organizou o concurso junto com Rafael Craveiro. “A ideia do concurso nasceu de uma brincadeira entre amigos (em 2022) e também nasceu da minha paixão pela natureza, pois sou artesão e tiro da natureza os materiais para o meu trabalho. É importante valorizar e proteger esse bem precioso”, disse.

Ele observa que o concurso vem contribuir para a superação da discriminação contra as pessoas LGBTQIA+. “O homossexualismo é visto com tabu. Temos que lutar contra o preconceito e mostrar que somos capazes de fazer muito. Esse público precisa ser visto com mais carinho”.