Universitária Rafaela Scarpi, de 20 anos, é a 'Garota Verão' deste domingo (20)

Graduanda de Psicologia, Rafaela Scarpi, de 20 anos, é a Garota Verão deste domingo (20/7). A sessão de fotografias foi realizada na praia do Atalaia, no município de Salinópolis, nordeste paraense. A estudante está aproveitando as férias para recarregar as energias e iniciar um novo semestre. Além disso, ela destacou os seus cuidados com a sua saúde e a sua beleza.

Em sua segunda edição da série de ensaios fotográficos, o jornal Amazônia e o portal O Liberal.com apresentam a “Garota Verão”, que busca valorizar a diversidade e a beleza da mulher paraense, dando visibilidade a histórias reais, autênticas e inspiradoras. Desta vez, a protagonista foi fotografada em um cenário que serviu como pano de fundo perfeito para imagens que combinam frescor, leveza e autenticidade.

Durante o ensaio, Rafaela se permitiu vivenciar um momento de conexão com sua essência, explorando sua beleza e espontaneidade diante das lentes. A brisa litorânea, o sol forte do verão e a paisagem natural contribuíram para uma atmosfera descontraída, ideal para que ela se expressasse de forma livre e verdadeira.

VEJA MAIS

Natural de Belém, Rafaela destaca que os cuidados com o corpo e o bem-estar fazem parte de sua rotina desde a infância. “Os cuidados com a beleza são constantes. As mulheres da minha família sempre se cuidaram e se cuidam muito. Então esse cuidado foi passado de geração para geração. Os meus cuidados incluem ir para academia, ter uma alimentação saudável e manter a minha dieta”, contou.

Equilíbrio emocional

Ela também ressaltou que a estética está diretamente ligada à saúde e ao equilíbrio emocional. “Eu não tenho muita cobrança com o meu corpo, mas, quando eu vejo que tem alguma coisa que não está me agradando, eu me esforço para que tudo volte para o lugar. Principalmente por conta da minha saúde, eu preciso manter esse cuidado com o meu corpo. Como eu sou asmática, ir para academia me ajuda bastante a viver melhor e sem problemas com a minha respiração”, afirmou.

Apesar da disciplina no dia a dia, Rafaela acredita no equilíbrio e respeita seus próprios limites. “Nas férias eu sempre me dou férias de tudo, justamente por não ter essa autocobrança. Então fico de férias da faculdade, da academia, de tudo”, disse, rindo.

A praia do Atalaia, com sua beleza exuberante e clima vibrante, foi o cenário ideal para que Rafaela pudesse mostrar sua versão mais genuína. Cada clique reflete não apenas sua imagem, mas também sua personalidade, marcada pela autenticidade, leveza e amor-próprio.