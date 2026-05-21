O Liberal chevron right Cultura chevron right

Rafa Mariano, neta de Elis Regina, estreia nos palcos em show comemorativo de Pedro Mariano

Estadão Conteúdo

Neta de Elis Regina e filha de Pedro Mariano, Rafa Mariano fará sua primeira grande apresentação no próximo dia 29, em São Paulo. A artista, de 19 anos, será responsável por abrir o show que celebra os 30 anos de carreira do pai, no Teatro Bradesco, localizado na zona oeste da capital paulista.

Preparando seu primeiro trabalho autoral, Rafa prometeu apresentar "surpresas e algumas coisas inéditas" em seu show, que começará às 21h.

Em outubro de 2025, ela já havia se apresentado ao lado do pai em show em tributo a Elis, também realizado no Teatro Bradesco. Em março deste ano, Rafa lançou Hoje Não, parceria com Gustavo Spínola.

Com quase 21 mil seguidores no Instagram, a artista publica frequentemente fotos e vídeos de ensaios, fazendo covers de artistas como Stevie Wonder, Jão, Djavan, Ivan Lins e mais.

Filho de Elis e do também músico Cesar Camargo Mariano, Pedro Mariano celebrará três décadas de carreira, apresentando sucessos como Voz no Ouvido, Pode Ser, Livre Pra Viver, Tem Dó e Pra Você Dar o Nome. Ao longo dos anos, o músico lançou 13 trabalhos de estúdio, pelos quais foi indicado quatro vezes ao Grammy Latino.

Serviço

- Pedro Mariano - 30 Anos - Quando: sexta-feira, 29 de maio de 2026, às 21h - Onde: Teatro Bradesco - Rua Palestra Itália, 500, 3º piso, Bourbon Shopping São Paulo, Perdizes - Show de abertura: Rafa Mariano - Ingressos: a partir de R$ 75 em até 12x no uhuu.com

