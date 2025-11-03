Rafa Justus homenageia César Tralli antes de seu primeiro JN
Rafaella Justus postou uma homenagem ao padrasto César Tralli em suas redes sociais nesse domingo, 2. O jornalista assumirá a bancada do Jornal Nacional com Renata Vasconcellos nesta segunda-feira, 3, após a saída de William Bonner. A enteada de Tralli, de 16 anos, escreveu: "Te amo. Amanhã começa uma nova fase linda, boa sorte na grande estreia."
Rafa é filha de Ticiane Pinheiro com Roberto Justus, o casal se separou em 2013. No ano seguinte, a apresentadora conheceu Tralli, com quem se casou em 2017 e cujo relacionamento gerou a pequena Manuella, de seis anos.
As homenagens não pararam por aí: Ticiane também enviou uma cesta de café da manhã para o marido para apoiá-lo no novo ciclo. Lia-se, na cartinha da cesta: "Vida, que sua estreia seja rodeada de amor, sucesso e leveza. Arrebenta! Te amo muito. Se alimenta bem, porque o dia vai ser corrido. Beijos, Tici."
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA