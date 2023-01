Quem São Eles leva prévia do enredo 2023 para as ruas

A escola de samba Quem São Eles realizou um arrastão cultural no primeiro dia do ano com a participação dos cantores, bateria, ala de baianas, porta-estandarte, mestre-sala e porta-bandeira, além de apresentar a nova rainha da bateria, Tainah Elmescany. Com 76 anos de trajetória, a agremiação do grupo especial vai levar para a avenida do samba, este ano, o enredo sobre os 120 anos da Tuna Luso Brasileira.

O “Quenzão”, como é conhecido, realizou o arrastão da Praça Eneida de Moraes até a sede da escola, na Rua Almirante Wandenkolk. “Convidamos nossos brincantes, simpatizantes e vamos também com toda a diretoria para apresentar o nosso enredo, no qual estamos trabalhando nos preparativos desde o ano 2020”, conta a presidente da agremiação, Rita Lobato. O Quem São Eles retoma as paradas carnavalescas após dois anos de pandemia da Covid-19.

Tainah foi apresentada como a nova rainha da bateria do Quenzão. (Ivando Duarte/ O Liberal)

A nova rainha da bateria do Quemzão é médica e integrante da escola desde a infância. “O Quem São Eles é minha casa, minha família, o local onde eu cresci, e em todos os meus passos eu encontrei apoio, acalento, e forças dentro da nossa escola”, afirma a nova rainha da bateria. “Eu me preparei todos esses anos pra esse momento, porque além da apresentação em si, nós temos muito respeito pela nossa história, nossas raízes e tradições, nossos beneméritos que construíram o nosso império de samba”.

Há oito anos, a cuidadora de idosos se diverte como baiana no Quem São Eles. "Sempre fui envolvida com escolas de samba. Eu gosto muito de Carnaval. Todos os anos eu participo".

O coreógrafo e estilista Wendel Campos, de 45 anos, foi prestigiar o arrastão do Quenzão. “A cultura sempre esteve na minha veia, sempre participei de eventos de carnaval”, disse. Já a pedagoga Deusilene Silva, de 47 anos, veio de Marabá passar o réveillon em Belém e foi participar de um evento de escola de samba em Belém, pela primeira vez. “Amo carnaval”.

O desfile oficial das escolas do grupo especial do carnaval de Belém acontecerão nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro, quando irão desfilar as escolas de samba do primeiro e do segundo grupo, na Aldeia Cabana Davi Miguel.

Rainha da Bateria

Natural de Belém, médica, mãe de uma filha de quatro anos, Tainah Elmescany chega ao posto de rainha da bateria do Quem São Eles aos 25 anos de idade, após ter sido passista na escola por oito anos. “Eu comecei a desfilar oficialmente na escola aos 18 anos, como passista de chão, passista de avenida, que é a ala onde a gente aprende a desfilar, a se apresentar representando a escola. Depois disso me tornei passista show, destaque de chão, e hoje me tornarei rainha da orquestra de percussão”, conta Tainah.

Parte dos brincantes que desfilou pelas ruas do Umarizal. (Ivan Duarte/ O Liberal)

Sambar está na rotina dela: “Eu sambo todos os dias, alguns momentos já cheguei a fazer seis horas de show seguidas”

Ensaios e subvenção

O diretor-geral da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel), Jamil Mouzinho, destacou que, além do Quem São Eles, também o Piratas da Batucada, Unidos da Matinha e Rancho Não Posso Me Amofiná foram às ruas neste primeiro dia do ano e que os arrastões são ensaios para a apresentação oficial.

Este ano, as escolas do primeiro grupo irão recebre a subvenção de R$ 113.250; as do segundo grupo, de R$ 45 mil; as do terceiro, de R$ 30 mil; e os blocos carnavalescos, R$ 14 mil.

"Há uma expectativa para a safra de enredos, que será uma das melhores, este ano. Pois, a Prefeitura também concedeu subvenção no ano passado para que as escolas já fossem iniciando o trabalho de preparação ao Carnaval 2023", destacou.