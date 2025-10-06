Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Quem matou Odete Roitman? Confira os detalhes e prisão da suspeita em Vale Tudo

Remake de Vale Tudo ganha novo assassino; veja os suspeitos da morte de Odete Roitman.

Hannah Franco
fonte

Vale Tudo: Quem é o responsável pela morte de Odete Roitman? (Reprodução/TV Globo)

O assassinato de Odete Roitman (Debora Bloch) está prestes a ser resolvido na reta final do remake de Vale Tudo, com a morte da vilã acontecendo no quarto de um luxuoso hotel, o Copacabana Palace, no capítulo desta segunda-feira (6/10). O crime, que chocou o público, mantém a dúvida sobre quem foi o responsável, mas cinco suspeitos estão no centro das investigações.

O público acompanhará nos próximos dias uma sequência de interrogatórios e flashbacks que irão revelar as pistas e os motivos de cada um dos envolvidos. No entanto, será Heleninha (Paolla Oliveira) quem, no final do penúltimo capítulo, será levada à penitenciária, embora a identidade do verdadeiro assassino ainda permaneça em aberto. Confira os detalhes da trama e o que esperar dos próximos capítulos.

VEJA MAIS

image 'Vale tudo': Leonardo Roitman dá nome a rua de São Paulo, mas não tem relação com a novela; entenda!
Conheça quem realmente inspirou o nome da rua e a localização dela

image Quem matou Odete Roitman? Conheça o assassino da primeira versão
Na novela “Vale Tudo” de 1988, a personagem foi interpretada por Beatriz Segall. Em 2025, a atriz que dá vida à milionária é Debora Bloch

Como Odete Roitman morre em Vale Tudo?

Odete Roitman, interpretada por Debora Bloch, é assassinada no quarto do Copacabana Palace, um hotel de luxo, em meio a um cenário de tensão entre diversos personagens. No capítulo desta segunda-feira (6/9), a trama atinge seu ápice quando a vilã é assassinada, mas o criminoso permanece oculto por enquanto. Cinco personagens são apontados como suspeitos, todos com motivos para ter cometido o crime, e a polícia começa a investigar de forma intensa.

O assassinato acontece em um momento crucial da novela, após vários conflitos entre os suspeitos, que estão no hotel em um clima de tensão.

Quem matou Odete Roitman na primeira versão?

Em 1988, a primeira versão de Vale Tudo também deixou os telespectadores intrigados com a pergunta "Quem matou Odete Roitman?". Naquela época, a trama foi marcada pela reviravolta no final. Inicialmente, Marco Aurélio (Reginaldo Faria) seria o responsável pela morte de Odete, mas, após um vazamento na imprensa, a história foi modificada. O assassinato, então, ficou a cargo de Leila (Cassia Kis), que matou Odete acreditando que fosse Maria de Fátima (Glória Pires).

Na versão original, o crime ganhou grande repercussão e tornou-se um dos maiores mistérios da teledramaturgia brasileira.

Quem matou Odete Roitman no remake?

No remake de 2025, a história ganhou novos caminhos, mas o mistério permanece. Manuela Dias, autora da nova versão de Vale Tudo, descartou Leila (Carolina Dieckmann) como a assassina, deixando outros personagens como principais suspeitos. Confira a lista dos cinco principais suspeitos:

  • Maria de Fátima (Bella Campos) -  A influencer chegou ao Copacabana Palace com a intenção de matar a vilã;
  • Marco Aurélio (Alexandre Nero) - Envolvido com Leila, Marco tem um histórico de manipulação e já teve conflitos com a dona da empresa de aviação, pode ter sido um dos possíveis assassinos de Odete;
  • Heleninha (Paolla Oliveira) - A filha de Odete teve um desentendimento com a mãe momentos antes do crime e se tornou uma das principais suspeitas;
  • Celina (Malu Galli) - Tia de Heleninha, teve um confronto com Odete e saiu do hotel transtornada. Sua possível raiva contra a vilã a coloca na mira;
  • César (Cauã Reymond) -  César foi visto manipulando uma arma pesada e arquitetando planos com Olavo (Ricardo Teodoro) para eliminar Odete e ganhar uma parte da fortuna do Grupo Almeida Roitman.

Autora gravou vários finais para manter o suspense

Manuela Dias, autora do remake de Vale Tudo, revelou uma estratégia ousada para manter o mistério em torno de quem matou Odete Roitman: gravou dez finais diferentes. Segundo a autora, todos os cinco suspeitos gravaram cenas de assassinato e de inocência, o que garantiu que nem mesmo os próprios atores soubessem quem seria o verdadeiro responsável pela morte de Odete até o final.

“Gravamos, ao todo, dez finais”, revelou Manuela. “A gente gravou com os cinco suspeitos matando e não matando. Até esse momento, nem os próprios atores sabem quem é o verdadeiro assassino.”

O segredo é mantido entre a autora e o diretor, Paulinho Silvestrini, e será finalmente revelado no último capítulo, quando os telespectadores poderão conhecer a verdadeira identidade do assassino.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

remake

vale tudo

Odete Roitman
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

DEU O QUE FALAR

'Que humilhação': web debocha de Virginia após equipe de Vini Jr. fazer pronunciamento

Apesar de estar hospedada na casa do atacante do Real Madrid, até o momento, eles não assumiram o romance publicamente e desconversam sobre o tema.

06.10.25 11h02

CULTURA

Filmes para ver domingo à noite: confira 5 longas de diferentes gêneros

As produções de romance, drama, comédia, terror e ação estão disponíveis em plataformas de streaming

05.10.25 16h22

CULTURA

Youtuber Enaldinho leva turnê nacional ao Mangueirinho com o show A Origem de Happy/Angry’

Show apresenta montagem que mistura humor, ação, música e interatividade, abordando temas como bullying e autoestima de forma lúdica para o público infantojuvenil

05.10.25 8h00

CELEBRIDADES

VÍDEO: Paolla Oliveira compartilha registros dos últimos dias de gravação de ‘Vale Tudo’

Atriz publicou vídeo nos bastidores e comentou encerramento da personagem

03.10.25 22h54

MAIS LIDAS EM CULTURA

eita!

Larissa Ferrari revela esquema para transar com atletas e diz que deixou Payet 'acabado'

Em entrevista, modelo contou que encontros íntimos em hotéis de concentração e disse que deixou o francês 'acabado' antes de partida

05.10.25 12h57

DEU O QUE FALAR

'Que humilhação': web debocha de Virginia após equipe de Vini Jr. fazer pronunciamento

Apesar de estar hospedada na casa do atacante do Real Madrid, até o momento, eles não assumiram o romance publicamente e desconversam sobre o tema.

06.10.25 11h02

FAMOSOS

‘Não me arrependo’, diz Iza sobre atitude relacionada a Yuri Lima

A cantora foi traída pelo jogador enquanto estava grávida de Nala, filha nascida em outubro de 2024, e reatou o relacionamento nesse ano

06.10.25 9h35

POLÊMICA

Grazi Massafera revela nomes de atores que a humilharam por ser ex-BBB

A atriz relembra preconceitos no início da carreira e nomeia veteranos que a rejeitaram

05.10.25 11h09

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda