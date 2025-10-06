Quem matou Odete Roitman? Confira os detalhes e prisão da suspeita em Vale Tudo

O assassinato de Odete Roitman (Debora Bloch) está prestes a ser resolvido na reta final do remake de Vale Tudo, com a morte da vilã acontecendo no quarto de um luxuoso hotel, o Copacabana Palace, no capítulo desta segunda-feira (6/10). O crime, que chocou o público, mantém a dúvida sobre quem foi o responsável, mas cinco suspeitos estão no centro das investigações.

O público acompanhará nos próximos dias uma sequência de interrogatórios e flashbacks que irão revelar as pistas e os motivos de cada um dos envolvidos. No entanto, será Heleninha (Paolla Oliveira) quem, no final do penúltimo capítulo, será levada à penitenciária, embora a identidade do verdadeiro assassino ainda permaneça em aberto. Confira os detalhes da trama e o que esperar dos próximos capítulos.

Como Odete Roitman morre em Vale Tudo?

Odete Roitman, interpretada por Debora Bloch, é assassinada no quarto do Copacabana Palace, um hotel de luxo, em meio a um cenário de tensão entre diversos personagens. No capítulo desta segunda-feira (6/9), a trama atinge seu ápice quando a vilã é assassinada, mas o criminoso permanece oculto por enquanto. Cinco personagens são apontados como suspeitos, todos com motivos para ter cometido o crime, e a polícia começa a investigar de forma intensa.

O assassinato acontece em um momento crucial da novela, após vários conflitos entre os suspeitos, que estão no hotel em um clima de tensão.

Quem matou Odete Roitman na primeira versão?

Em 1988, a primeira versão de Vale Tudo também deixou os telespectadores intrigados com a pergunta "Quem matou Odete Roitman?". Naquela época, a trama foi marcada pela reviravolta no final. Inicialmente, Marco Aurélio (Reginaldo Faria) seria o responsável pela morte de Odete, mas, após um vazamento na imprensa, a história foi modificada. O assassinato, então, ficou a cargo de Leila (Cassia Kis), que matou Odete acreditando que fosse Maria de Fátima (Glória Pires).

Na versão original, o crime ganhou grande repercussão e tornou-se um dos maiores mistérios da teledramaturgia brasileira.

Quem matou Odete Roitman no remake?

No remake de 2025, a história ganhou novos caminhos, mas o mistério permanece. Manuela Dias, autora da nova versão de Vale Tudo, descartou Leila (Carolina Dieckmann) como a assassina, deixando outros personagens como principais suspeitos. Confira a lista dos cinco principais suspeitos:

Maria de Fátima (Bella Campos) - A influencer chegou ao Copacabana Palace com a intenção de matar a vilã;

- A influencer chegou ao Copacabana Palace com a intenção de matar a vilã; Marco Aurélio (Alexandre Nero) - Envolvido com Leila, Marco tem um histórico de manipulação e já teve conflitos com a dona da empresa de aviação, pode ter sido um dos possíveis assassinos de Odete;

- Envolvido com Leila, Marco tem um histórico de manipulação e já teve conflitos com a dona da empresa de aviação, pode ter sido um dos possíveis assassinos de Odete; Heleninha (Paolla Oliveira) - A filha de Odete teve um desentendimento com a mãe momentos antes do crime e se tornou uma das principais suspeitas;

- A filha de Odete teve um desentendimento com a mãe momentos antes do crime e se tornou uma das principais suspeitas; Celina (Malu Galli) - Tia de Heleninha, teve um confronto com Odete e saiu do hotel transtornada. Sua possível raiva contra a vilã a coloca na mira;

- Tia de Heleninha, teve um confronto com Odete e saiu do hotel transtornada. Sua possível raiva contra a vilã a coloca na mira; César (Cauã Reymond) - César foi visto manipulando uma arma pesada e arquitetando planos com Olavo (Ricardo Teodoro) para eliminar Odete e ganhar uma parte da fortuna do Grupo Almeida Roitman.

Autora gravou vários finais para manter o suspense

Manuela Dias, autora do remake de Vale Tudo, revelou uma estratégia ousada para manter o mistério em torno de quem matou Odete Roitman: gravou dez finais diferentes. Segundo a autora, todos os cinco suspeitos gravaram cenas de assassinato e de inocência, o que garantiu que nem mesmo os próprios atores soubessem quem seria o verdadeiro responsável pela morte de Odete até o final.

“Gravamos, ao todo, dez finais”, revelou Manuela. “A gente gravou com os cinco suspeitos matando e não matando. Até esse momento, nem os próprios atores sabem quem é o verdadeiro assassino.”

O segredo é mantido entre a autora e o diretor, Paulinho Silvestrini, e será finalmente revelado no último capítulo, quando os telespectadores poderão conhecer a verdadeira identidade do assassino.