Quem é Ullisses Campbell, autor de livros sobre Tremembé que deram origem à série

Estadão Conteúdo

A série Tremembé, que tem conquistado milhares de espectadores no Prime Video, foi inspirada em dois livros-reportagens do jornalista paraense Ullisses Campbell, Suzane: Assassina e Manipuladora (Matrix, 2020) e Elize Matsunaga: A Mulher que Esquartejou o Marido (Matrix, 2021). Os dois livros foram escritos a partir de entrevistas e investigações do autor, que construiu uma sólida carreira na imprensa.

O jornalista começou a sua carreira no jornal O Liberal, de Belém. Depois, atuou no Correio Braziliense, de Brasília, e na Folha de S.Paulo. Trabalhou ainda como repórter nas revistas Superinteressante, Veja e Época. Atualmente, Campbell é titular da coluna True Crime, do jornal O Globo, que reúne "histórias, detalhes e personagens de crimes reais que mais parecem ficção", como ele mesmo explica.

Ao longo de mais de 25 anos de carreira, Campbell conquistou três Prêmios Esso de reportagem e um Embratel de jornalismo. Além dos livros que deram origem à série, Ullisses é autor de Flordelis: a pastora do diabo; Francisco de Assis: O maníaco do parque, e Tremembé: O Presídio dos Famosos, todos publicados pela editora Matrix.

