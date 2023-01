BBB 23: Quem é Murilo Cezar: Key Alves revela que já ficou com o ator

A jogadora de Vôlei e BBB Key Alves revelou que ficou com o ator Murilo Cezar no Réveillon em Jericoacoara, no Ceará. Em uma conversa descontraída, a sister contou a outros participantes do Big Brother Brasil 23 que tem interesse em namorá-lo ao sair do programa.

Murilo recebeu um volume de mensagens em seu Instagram, após o comentário. Uma seguidora até informou ao ator que ele está sendo comentado no BBB e que tinha alguém apaixonado por ele.

Enquanto Key permanece na casa e não dá para saber se essa história pode se desenrolar fora, é possível dar uma espiadinha também nas redes e perceber que Murilo curtiu uma foto da jogadora no Réveillon e também no último vídeo postado há cinco dias, quando ela foi anunciada como "Camarote" no BBB 23.

Veja a foto da Key Alves no Reveillón em Jeri:

Saiba quem é Murilo Cezar

Murilo Cezar, 36 anos, já atuou em "Carinha de Anjo", "As Aventuras de Poliana" e em "Poliana Moça", novelas do SBT. Nascido em São Paulo (SP), tem 1,90 metro de altura e pratica atividades físicas. O jovem posta conteúdos em seu Instagram sobre treinos, viagens, esportes e trabalho.

Para conhecer melhor o ator Murilo Cezar, siga-o em seu Instagram oficial:

[ínstagram=CnXivXPv8vm]