Quem é João Vitor Silva, novo namorado de Iza?

A cantora Iza, de 35 anos, assumiu o relacionamento com o ator João Vitor Silva, de 29. Os dois posaram para fotos aos beijos em um dos camarotes da Sapucaí na madrugada desta terça-feira, 17.

Os rumores sobre um possível namoro começaram no final de 2025, quando o casal foi visto junto pela primeira vez. O ator também marcou presença na Sapucaí na madrugada de segunda, 16, quando Iza desfilou como rainha de bateria da escola de samba Imperatriz Leopoldinense.

João Vitor nasceu no Morro Santa Maria, no Rio de Janeiro, e começou a carreira como ator mirim. Um de seus papéis mais marcantes foi o de Pedrinho, no programa Sítio do Picapau Amarelo, entre 2004 e 2006. Em 2007, ele integrou o elenco de Malhação, como Goiaba.

O ator participou de novelas da Record, como Chamas da Vida (2008-2009), Poder Paralelo (2010), José do Egito (2013) e Milagres de Jesus (2014-2015). Retornou à Globo em 2015 para integrar o elenco de Verdades Secretas como o personagem Bruno, papel que reprisou em Verdades Secretas II, em 2021.

Desde então, João Vitor participou de outras novelas e séries da emissora, como Rock Story (2016), A Lei do Amor (2016), Sob Pressão (2017-2022) e Fim (2023), minissérie baseada no livro de Fernanda Torres. Entre 2024 e 2025, ele ganhou destaque como Ronaldo em Garota do Momento, novela das 18h que foi sucesso de público.

João Vitor integra o elenco de O Agente Secreto, filme de Kleber Mendonça Filho que venceu o Globo de Ouro e está indicado ao Oscar 2026. Ele interpreta Haroldo, um dos personagens que vive no condomínio onde Dona Sebastiana (Tânia Maria) abriga Marcelo (Wagner Moura).

Ele também participou de seis temporadas da série Impuros, do Disney+, e do longa-metragem Cinco Tipos de Medo, eleito o melhor filme do Festival de Gramado 2025.