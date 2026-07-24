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'Quem Ama Cuida': Ingrid conquista presidência da Brandão Joias

Estadão Conteúdo

O capítulo desta sexta-feira, 24, de Quem Ama Cuida será marcado por uma virada na disputa pelo comando da Brandão Joias. Depois de uma articulação liderada por Pilar, Ingrid será eleita presidente da empresa durante a votação do Conselho, com o voto decisivo de Ulisses.

Pressionado pela irmã e temendo que seu vício em jogos venha à tona, Ulisses decide apoiar a sobrinha na eleição. A decisão revolta Silvana, que havia tentado convencê-lo a manter Tiago no cargo, e também provoca a indignação do empresário, que acusa o tio de traição. Ingrid garante que pretende provar sua competência à frente da joalheria.

Enquanto a família Brandão enfrenta a disputa pelo poder, Adriana recebe uma notícia que considera uma vitória em sua busca por justiça: Ademir será oficialmente notificado. A novidade reforça a expectativa da fisioterapeuta de ver o advogado responder pelas denúncias feitas contra ele.

Tiago perde o controle após beber e faz uma declaração inesperada a Bruna. O empresário pede que ela se separe de Pedro para ficar com ele, sem perceber que o advogado acompanha toda a conversa.

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