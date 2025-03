Quarto Fantástico é permanentemente fechado no 'BBB 25'

Na manhã desta quarta-feira, 19, o Quarto Fantástico foi permanentemente fechado na casa do BBB 25, e os brothers foram orientados a retirar seus pertences imediatamente. Vilma, Eva, Renata, Maike, João Gabriel e João Pedro correram para escolher suas camas no Quarto Nordeste, para onde migraram.

Ontem, com a eliminação de Gracyanne Barbosa, todos os integrantes do Quarto Nordeste foram eliminados, e o quarto ficou vazio. Vilma logo escolheu para si a cama onde Diogo Almeida, seu filho, dormia no início do programa.

Um Dummy entrou na casa para fechar o quarto e Vinícius brincou se tratar do apresentador Tadeu Schmidt. Os brothers tiveram que correr para tirar seus pertences do quarto e foi feita a despedida final.

A dinâmica da divisão dos quartos tem sido bem importante para os rumos do jogo nos últimos anos. Na edição de 2025, a divisão entre quartos influenciou a formação de grupos e combinação de votos, o que se intensificou ainda mais com a ida de Renata para a Vitrine Seu Fifi. Em sua volta, a bailarina fortaleceu os laços com seus colegas do antigo Quarto Fantástico e reforçou a rivalidade contra os brothers do Quarto Anos 50.