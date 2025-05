Quando O Agente Secreto estreia no Brasil? Saiba expectativa de lançamento

O Agente Secreto fez sua estreia mundial no Festival de Cannes, onde foi premiado nas categorias de melhor diretor e melhor ator, além de outros dois prêmios. No Brasil, porém, ainda não há onde assistir ao longa.

De acordo com a assessoria da produção, não existe até agora uma data de lançamento definida, seja no cinema, seja no streaming, mas há confirmação de que a estreia nacional será no 2.º semestre de 2025 - em outras palavras, em questão de meses.

O trailer final de O Agente Secreto também não foi divulgado, mas a Vitrine Filmes já disponibilizou alguns teasers do longa.