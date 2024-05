Qual dorama foi feito no Brasil? Conheça a série estrelada por idols de K-pop produzida no país

Doramas são obras do leste e sudeste da Ásia, conhecidos, principalmente, pelas tramas românticas e dramáticas. Além de serem sucesso no Brasil, as produções asiáticas inspiraram a série “Além do Guarda-Roupa”, produzida pela HBO. No elenco, idols de K-pop atuam com artistas brasileiros, como Sharon Cho, Júlia Rabello, Lucas Deluti, Ana Botafogo e Pyong Lee.

O “dorama brasileiro” chegou ao catálogo do streaming Max (antigo HBO Max) em 2023. “Além do Guarda-Roupa” acompanha Carol (Sharon Cho), uma adolescente coreano-brasileira que descobriu um portal para a Coreia do Sul dentro do armário. A passagem secreta a leva ao apartamento do ACT, o mais famoso grupo de K-pop do momento, formado por Kyung-min (Kim Woo-jin), Dae Ho (Jin Kwon), Sang Mok (Lee Min-wook) e Chul Woo (Yoon Jae Chan).

Confira o trailer de “Além do Guarda-Roupa”

A série brasileira é inspirada em K-dramas, doramas originais da Coreia do Sul. Nos K-dramas, é comum que os episódios sejam em menor número (entre 10 e 18 capítulos) e com longa duração (uma hora ou mais). A ausência de muitos beijos, carícias e gestos de carinho entre casais também é notável nessas produções, visto que a cultura coreana é mais conservadora em público.

Qual o elenco de “Além do Guarda-Roupa”?

O elenco de “Além do Guarda-Roupa” é formado pela atriz coreano-brasileira Sharon Cho e os idols de K-pop Kim Woo-jin, Jin Kwon, Lee Min-wook e Yoon Jae Chan. O time de atores também conta com Júlia Rabello, Lucas Deluti, Ana Botafogo, Pyong Lee, Gabriel Coppola e Sabrina Nonata.

Em "Além do Guarda-Roupa", idols de K-pop estrelam ao lado de Sharon Cho, atriz coreano-brasileira (Reprodução)

Quantos episódios tem “Além do Guarda-Roupa”?

A série “Além do Guarda-Roupa”, inspirada em doramas coreanos, tem nove episódios. Cada um tem cerca de uma hora de duração.

Na série "Além do Guarda-Roupa", inspirada em K-dramas, Carol (Sharon Cho) descobre um portal secreto no armário (Reprodução)

Onde assistir “Além do Guarda-Roupa”?

“Além do Guarda-Roupa”, série brasileira inspirada em K-dramas, está disponível no streaming Max (antigo HBO Max).

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)