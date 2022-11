Projeto visa destacar protagonismo feminino nas atividades culturais e artísticas

Valorizar o trabalho feminino no universo das expressões artísticas e culturais é um dos principais objetivos do projeto “Elas – Mulheres Artísticas”, que visa diversificar o movimento cultural com uma programação composta por mulheres oferecendo ao público em geral, uma significativa mostra do talento e das suas competências artísticas. O evento que faz parte do projeto, será realizado no domingo (13), das 10h ás 20h, na Praça do Povo (na Fundação Cultural do Pará). E ainda contará com a participação da DJ Sinara e da cantora Tempestade do Melody.

Segundo a diretora geral do projeto, Paula Polo, “nosso intuito é colocar a mulher como protagonista, valorizar o trabalho feminino no universo artístico e cultural. É um lindo projeto onde a mulher é valorizada. São mulheres compondo uma programação especial, diferenciada dinâmica e criativa. Nosso objetivo é oferecer gratuitamente palestras, oficinas acerca das questões que envolvem as mulheres, além de possibilitar empregos diretos e indiretos para profissionais da área”, destacou.

Paula destaca ainda que toda a programação foi pensada como uma forma de destacar o trabalho das mulheres em toda as áreas. “O que queremos é unir todas as classes sociais existentes, todos os credos e etnias. Queremos ser a pluralidade dentro do universo feminino. Por isso, estão todos convidados para esse dia de programação maravilhosa onde as mulheres assumem o protagonismo de várias atividades culturais e artísticas”, concluiu a diretora.

A programação conta com circo (apresentações de números circenses), dança (Interversões urbanas, coreografias adultas, fragmentos, de vários estilos), teatro de rua (espetáculo teatral e musical que enalteçam mulheres importantes que influenciaram e são exemplos de transformação social), poesia, literatura (vendas de livros ,cordel e contação de histórias), música (instrumental, erudita, popular e canto lírico), feira gastronômica (oficinas em reaproveitamento de alimentos, reciclagem e artesanato para adultos e crianças).

Agende-se

“Projeto Elas – Mulheres Artísticas”

Data: 13/11

Hora: 10h ás 20h

Local: Praça do Povo - Fundação Cultural do Pará (Av. Gentil Bittencourt 650, Nazaré)