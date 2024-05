Projeto Rotas dos Palacetes terá 5ª edição realizada no bairro de Nazaré

No próximo sábado (18), será realizada a 5ª edição do projeto “Rota dos Palacetes”, às 16h. O evento faz parte da programação de encerramento da 22ª Semana Nacional de Museus.

A Rota dos Palacetes é um projeto desenvolvido pelo Museu Casa Francisco Bolonha, que proporciona aos participantes um percurso a pé pelo centro da cidade, para conhecer a história dos palacetes que compõem o bairro de Nazaré.

“A ideia de caminhar pelas ruas do bairro de Nazaré surge para que o público possa conhecer as localizações e todas suas memórias bem de perto. Dessa forma, eles aprendem que a memória da cidade é uma das coisas mais importantes que precisamos preservar. Além disso, a rota nos leva a debater sobre qual cidade nós queremos e o quanto a cidade precisa desse olhar. Iremos falar sobre as fachadas, seus estilos e seus autores para que a pessoas conheçam um pouco da história da cidade, só não vamos visitar internamente”, ressalta a diretora Rosa Arraes.

ROTA

A rota percorrerá dez palacetes ao todo e terá concentração de saída será às 16h, no Palacete Mac-Dowell, atual sede do Museu Nacional da Assembleia de Deus, localizado na avenida Governador Magalhães Barata.

Não haverá visitação interna, com exceção do que abriga o Museu Casa Francisco Bolonha, o Palacete Bolonha, no Memorial dos Povos.

Na chegada, o público também poderá participar de uma feira cultural e assistir a apresentação do Boi de Máscaras de São Caetano de Odivelas “Vaca Velha”.

“Estimular a visitação e o conhecimento do patrimônio arquitetônico de Belém é uma forma de democratizar o acesso à informação. É um momento para todos amantes da história e arquitetura de Belém, que prezam pela nossa história, cultura e arte. Convidamos a todos estudantes, professores e profissionais para participarem do projeto e conhecerem a história de um povo, a nossa história como paraenses”, convida a presidente da Fumbel, Inês Silveira.

A Rota dos Palacetes conta com o apoio do Museu do Judiciário Paraense Desembargador Agnano de Moura Monteiro Lopes, Museu Nacional da Assembleia de Deus e do Centro Cultural Palacete Faciola.

O Palacete Augusto Montenegro (Av. Gov. José Malcher, nº 1192) é o segundo a ser visitado. Projetado pelo italiano Filinto Santoro em 1903, foi residência do governador do Pará e é notável por seus materiais importados da Itália. Hoje, é o Museu da Universidade Federal do Pará.

Em seguida, o projeto segue para o Palacete Bibi Costa (Av. Gov. José Malcher, nº 1044), encomendado em 1904 pelo Major Carlos Brício da Costa, apresenta elementos Art Nouveau e pertence ao acervo da Secretaria do Patrimônio da União; Palacete José Leite Chermont (Av. Nazaré, nº 871), connstruído em 1925, reflete a influência das residências burguesas francesas, com amplo terreno e diversidade de materiais, que atualmente, abriga o Escritório Compartilhado da Agência das Nações Unidas; e Palacete Pedro Gusmão (Tv. Quintino Bocaiúva, nº 131), adquirido por Pedro Gusmão, por volta de 1910, foi reformado em 1925 pelo arquiteto José Sidrim, destacando-se pelos vitrais e móveis da França. O local já foi um hotel e hoje é parte da história local.

A rota então vai até o Palacete Barão do Guamá (Av. Nazaré, nº 708), adquirido em 1879 por Francisco Acácio Corrêa, apresenta características ecléticas e neoclássicas, sendo sede da Codem desde 1995; Palacete Lourenço da Motta (Av. Nazaré, nº 582), construído no início do século XX, possui elementos ecléticos e neoclássicos, abrigando atualmente o Museu do Tribunal de Justiça do Estado do Pará; e Palacete Faciola (Av. Nazaré, nº 166), projetado em 1895 pelo arquiteto José de Castro Figueiredo, é notável por sua fachada em azulejos alemães e hoje abriga o Centro Cultural Palacete Faciola.

Os últimos a serem visitados são o Palacete Guilherme Paiva (Av. Dr. Moraes, nº 32), construído em 1926 pelo arquiteto José Sidrim, apresenta estilo francês e torre belvedere, sendo propriedade do Exército brasileiro; e Palacete Bolonha (Av. Gov. José Malcher, nº 295), residência oficial do Engenheiro Francisco Bolonha, destaca-se por sua arquitetura eclética e elementos Art Nouveau, atualmente abrigando o Museu Casa Francisco Bolonha.

Agende-se

Data: sábado, 18

Hora: 16h

Ingresso: gratuito

Concentração: Palacete Solar MacDowell - Av. Magalhães Barata, nº91 Chegada