Projeto 'Ritmos da Amazônia' leva artistas paraenses a São Paulo em programação musical

Nos próximos dias 5, 19 e 26 de agosto, em São Paulo, o público poderá desfrutar mais uma vez do talento dos artistas paraenses no projeto Ritmos da Amazônia. As apresentações serão no Centro de Tradições Nordestinas (CTN) e reúnem as performances de Pinduca, Jamilly Araújo, Manu Bahtidão, Thiago Costa, Wanderley Andrade, Banda Xeiro Verde, Willi Lima, Kim Marques, Chyco Sales e Viviane Batidão.

Resultado da aprovação da lei n° 9.310 de 15 de setembro de 2021, que declara o ritmo Brega como Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do Pará, o Projeto Ritmos da Amazônia, tem a realização do Governo do Pará e da produtora Talentos da Amazônia. O objetivo do projeto é estimular o intercâmbio cultural de diversos artistas já reconhecidos na cena musical e cultural do Pará, para a cidade de São Paulo. O público paulista poderá conhecer mais o Brega do Pará, com suas danças características Toda a programação dos shows vai ser transmitida nos canais do CTN na internet.

Com muitos anos de carreira, Wanderley Andrade avalia que desde o início de sua carreira atraiu diferentes públicos pela estética única de seu trabalho, mas observa que hoje o cenário apresenta mais motivos para empolgação. “Está começando a ter um ‘up’! Isso é bacana para o Pará, para os artistas e para a economia de diversos locais. Agora, por exemplo, estou em Santa Catarina, depois São Paulo, Rio de Janeiro. E depois devo fazer uma turnê em que vou passar pela Alemanha também, fazer quatro shows, depois vou a Paris, e Portugal. Está tudo lindo e maravilhoso, graça a Deus”, celebra.

A cantora Hellen Patrícia, da banda Xeiro Verde, possui quase trinta anos levando o brega para diferentes cidades e públicos, e adianta um pouco da apresentação em São Paulo. “Estamos todos em uma expectativa gigantesca, preparando um show lindo para mostrar a nossa cultura paraense de uma forma visualmente bonita para mostrar que o nosso povo e nossa arte sãoa maravilhosos, com a força da nossa ancestralidade indígena”, destaca.

Natural do município de Almeirim, a cantora Jamilly Araújo, ex-vocalista da Banda Calypso, comemora a projeção nacional da música paraense. “Essa união é muito importante, pois juntos temos uma força enorme a partir da nossa cultura. A música paraense é de grande peso para o simbolismo, o turismo local. Devemos levá-la cada vez mais alto e longe desde as fronteiras estaduais e nacionais, buscando sempre novos desafios e crescimento para o nosso estado”, reflete a artista sobre os avanços que o projeto representa para toda a cadeia artística e de entretenimento do Pará na opinião dela.

O cantor e compositor Pinduca, mestre do carimbó e símbolo do Pará, também elogia o momento. “É um reconhecimento que a gente está tendo agora, que realmente é algo que sonhamos há muito tempo, já que muitos de nós já estamos na luta de viver da arte da música há décadas e agora estamos tendo a oportunidade de levar nossa música para o país todo e pro mundo. É muito satisfatório”, conclui o artista.