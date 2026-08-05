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Projeto Paredes Vivas inicia oficinas de grafismo e muralismo em Canaã dos Carajás

Após Marabá e Parauapebas, o projeto itinerante segue para mais três municípios paraenses, promovendo cultura e cidadania.

O Liberal

Depois de passar por Marabá e Parauapebas, o Projeto Paredes Vivas: Identidade e Grafismo na Amazônia chegou a Canaã dos Carajás nesta segunda-feira (3). A iniciativa oferece uma semana de atividades gratuitas, focadas na formação artística de crianças, adolescentes e da comunidade em geral.

As atividades se estendem até a próxima sexta-feira (7), no Núcleo de Iniciação Cultural (NIC), localizado na Rua Benedito Costa, 421, bairro Centro. Os participantes terão acesso a oficinas de grafismo, grafite e muralismo, combinando teoria e prática.

Durante a programação, os alunos aprenderão sobre a história da arte urbana e técnicas de pintura com pincéis, rolos e sprays. O ponto alto será a criação de um grande mural coletivo, que busca inspiração na identidade cultural de Canaã dos Carajás.

O Impacto da Arte na Comunidade

Mais do que apenas ensinar técnicas de pintura, o projeto visa mostrar como a arte pode fortalecer o sentimento de pertencimento e valorizar a cultura amazônica. A iniciativa busca transformar espaços públicos em locais de expressão, criatividade e convivência.

Ao longo de uma semana de imersão, os participantes vivenciam experiências que incentivam novos talentos. A proposta é aproximar a comunidade da produção artística, gerando um engajamento significativo.

Estrutura e Próximas Etapas

Um diferencial do projeto é o ônibus-ateliê, que acompanha toda a circulação pelas cidades paraenses. Ele funciona como um laboratório criativo móvel, dando suporte essencial às atividades desenvolvidas pela equipe e pelos participantes.

Toda a experiência, incluindo as oficinas e a produção do mural, é registrada por uma equipe audiovisual dedicada. Este material será a base para um documentário, que retratará o processo criativo, os aprendizados e o impacto da arte urbana na valorização da identidade amazônica e na transformação social.

Após concluir a programação em Canaã dos Carajás, o Projeto Paredes Vivas: Identidade e Grafismo na Amazônia seguirá para mais três municípios paraenses: Curionópolis, Ourilândia do Norte e Tucumã. Lá, continuará levando oficinas gratuitas e promovendo a arte urbana como ferramenta de educação, cultura e cidadania. A realização da iniciativa é da Intera Produções & Eventos, com patrocínio da Vale, por meio da Lei Rouanet. A apresentação do projeto é do Ministério da Cultura.

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