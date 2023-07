Projeto Ecoarte une lúdico com conscientização ambiental no Mangal das Garças

O último final de semana das férias escolares tem programação infantil gratuita no Parque Zoobotânico Mangal das Garças , neste domingo, 30. O projeto Ecoarte une brincadeiras e ações de conscientização ambiental, com diversas atividades lúdicas a partir das 10h da manhã. Nos demais dias, o Parque funciona de terça a domingo, das 8h às 18h.

O Projeto Ecoarte tem contação de histórias, pintura, oficinas com utilização de materiais recicláveis entre outras atividades, com o intuito de promover a educação ambiental, destaca

Ruan Rocha, diretor-presidente da OS Pará 2000, que administra o Mangal das Garças. "O Projeto Ecoarte foi idealizado com o intuito de, além de ser mais um atrativo para os visitantes do parque, representar um momento de conexão entre as crianças e a natureza. O objetivo é que, por meio das atividades desenvolvidas através da arte, as crianças aprendam brincando sobre respeito ao nosso ecossistema, e, para além disso, elas próprias atuem como defensoras da natureza", explicou.

A melhor forma de repassar esses ensinamentos às crianças, é com o lúdico, diz o responsável. "Por meio de atividades que promovem a educação ambiental abordando diferentes temas de forma lúdica e criativa, como brincadeiras, teatro ao ar livre com temáticas ambientais, oficinas com materiais recicláveis e outros", pontuou.

Questionado sobre a importância de inserir essa temática ambiental na formação dessas crianças, Ruan revela que é essencial e o projeto faz de uma forma divertida. "Promover educação ambiental às novas gerações, e conscientizá-las sobre a situação climática e ambiental do nosso planeta é essencial para construção de uma sociedade mais consciente. Esse desenvolver, ainda na infância, da capacidade de aprender sobre o meio que nos cerca é imprescindível", disse.

O administrador reforçou o convite para pais e ou responsáveis aproveitarem os último dias de férias escolares fazendo uma visitação ao projeto Ecoarte. "Ocorre todos os domingos no Mangal, com início às 10h da manhã. Todos podem participar, as atividades são gratuitas. Convidamos as famílias a participar com suas crianças. Além disso, após o projeto, o público pode aproveitar para fazer um bom passeio em família, já que o Parque dispõe de diversos atrativos", finalizou.

Serviço

Projeto EcoArte - Programação gratuita

Local: Mangal das Garças

Data: domingo, 30 de julho de 2023

Hora: 10h