Projeto 'Costurando Belém' estreia desfile com peças produzidas em oficinas, nesta sexta, 8

O projeto 'Costurando Belém' é uma iniciativa fomentada pela Lei Aldir Blanc em conjunto com a Associação FotoAtiva. Os figurinos que serão apresentados em desfile na sexta-feira, 8, foram produzidos pela equipe de direção junto com os alunos das oficinas do projeto. Será disponibilizado o vídeo no perfil no instagram @babildri.lab.

As peças foram inspiradas na chamada arquitetura 'Raio Que O Parta', que utilizava azulejos quebrados para a construção de fachadas de casas. Ainda hoje em Belém, é possível encontrar imóveis que possuem essa característica.

Na confecção das roupas, foi utilizado a técnica 'upcycling' , que faz uso de roupas usadas para produzir novos figurinos. O projeto afirma para o compromisso da equipe com a sustentabilidade.

Devido a pandemia, uma parte da coleção será lançada em forma de ilustração digital, criada a partir de croquis de alunos das oficinas.